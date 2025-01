Regering-De Croo bereidt tweede fase noodbegroting voor

De ontslagnemende regering-De Croo zal voorbereidingen treffen voor een tweede pakket voorlopige twaalfden, want zelfs als de nieuwe regering voor het einde van januari het levenslicht ziet, dan nog zal haar begroting volgens premier Alexander De Croo niet voor einde maart gestemd zijn, en dan loopt het eerste pakket voorlopige twaalfden af.

De regering in lopende zaken bereikte eind vorig jaar overeenstemming over het regime van voorlopige twaalfden. Door het uitblijven van een nieuwe regering was er geen volwaardige begroting voor 2025. De voorlopige twaalfden moeten voorkomen dat de overheid bijvoorbeeld geen lonen of facturen kan betalen. Samengevat komen ze erop neer dat de overheid elke maand maar een twaalfde van het budget van het jaar voordien mag uitgeven.

Tweede fase noodbegroting

Het eerste pakket voorlopige twaalfden telt maar voor drie maanden, dus tot einde maart. In de Kamer stelde ontslagnemend premier De Croo donderdag dat zijn regering een tweede pakket voorbereidt. Het is de ambitie van de vijf onderhandelende partijen (N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V) om eind deze maand te landen, maar volgens de premier is de kans bijna onbestaande dat er einde maart een nieuwe begroting door de Kamer goedgekeurd raakt. Er is immers een periode van drie maanden nodig om alle adviezen te doorlopen.

Formateur Bart De Wever en zijn team zijn daarvan op de hoogte en ze vinden het logisch dat we de nodige voorbereidingen treffen. Het zal net als het eerste pakket geen nieuwe uitgaven bevatten en zal ‘vermijden dat we naar een soort shutdown gaan’, antwoordde De Croo aan Kamerleden Steven Coenegrachts (Open VLD) en François De Smet (DéFI).

Europa

De premier bevestigde dat de Europese Commissie eind april een oordeel wil vellen over de meerjarenbegroting, dus eind maart is een volledig akkoord over de begroting en de hervormingen nodig. Hij waarschuwde de vijf onderhandelende partijen voorzichtig om te springen met terugverdieneffecten. “De Europese Commissie is steeds zeer kritisch ten opzichte van die in rekening te brengen”, luidde het.

Coenegrachts laakte donderdag het ‘getreuzel’ van de zogenaamde Arizona-partijen. “U ging het beter doen. Show us the money!”