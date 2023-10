Recordgroei van 103.700 jobs in 2022

Netto kwamen er in 2022 in België 103.700 banen bij, een absoluut record voor ons land. Zo blijkt uit de gedetailleerde nationale rekeningen die de Nationale Bank donderdag publiceerde.

Bij de voorstelling van het jaarverslag eerder dit jaar werd nog uitgegaan van een groei met 101.000 banen, het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 1953. Het blijken er uiteindelijk nog wat meer geweest te zijn.

De groei is zowel zichtbaar bij het aantal zelfstandigen (+17.900 personen) als bij het aantal werknemers (+85.700 personen), zo blijkt uit de jongste cijfers. Vooral het aantal zelfstandigen steeg sterker dan verwacht.

Post-corona

De jobgroei vloeit voort uit het economisch herstel na de coronapandemie: de Belgische economie groeide in 2022 met 3 procent. De werkgelegenheid steeg het sterkst in de sectoren die zwaar getroffen waren door corona, zoals horeca, cultuur en recreatie, en in bedrijven met een relatief sterk technologisch gehalte zoals farma en ICT, blijkt uit de jongste statistieken. Bij de financiële dienstverlening en verzekeringen daalde het aantal jobs, net als in de landbouw.

Gouverneur Pierre Wunsch zei eerder dat hij verwacht dat de tewerkstelling dit jaar relatief traag zal groeien.