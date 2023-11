Radicale libertair Javier Milei wint Argentijnse presidentsverkiezingen: ‘Geen ruimte voor halve maatregelen’

Javier Milei, ultraliberaal en populist, wordt vanaf 10 december de nieuwe president van Argentinië. Zijn tegenkandidaat Sergio Massa, de huidige minister van Economie, heeft zondagavond zijn nederlaag in de tweede ronde erkend en Milei gelukgewenst. “Een meerderheid van de Argentijnen heeft voor hem gekozen”, zei Massa vooraleer de eerste uitslagen bekend raakten.

Milei wil werken aan de heropbouw van Argentinië, zo verklaarde hij vanuit zijn campagnehoofdkwartier in Buenos Aires, tegenover duizenden van zijn aanhangers. Maar hij waarschuwde tegelijk “dat hierbij geen ruimte is voor halve maatregelen”.

Schoktherapie

De ultraliberaal zei ook dat er met zijn overwinning “een einde komt aan de decadentie”. “Het is gedaan met het model van de politieke kaste dat leidt tot verarming; vandaag kiezen wij voor het model van de vrijheid, om opnieuw een wereldmacht te worden”.

“We worden geconfronteerd met immense problemen: de inflatie, stagnatie, het gebrek aan echte jobs, de onveiligheid, armoede en miserie (…) Problemen die enkel kunnen opgelost worden als we het vrijheidsidee opnieuw toepassen”, aldus Milei.

De nieuwe president lijkt een schoktherapie te willen toepassen, want volgens hem is er geen plaats voor geleidelijke of halfslachtige maatregelen. “We weten dat er mensen zullen zijn die zich gaan verzetten, die het systeem van priviliges zullen willen behouden, maar dit verarmt de meerderheid. Ik waarschuw hen: alles wat binnen de wet gebeurt is toegelaten, maar niets buiten de wet”, klonk het.

Met bijna alle stemmen geteld, blijft Milei op meer dan 55 procent van de stemmen, tegen slechts 44,24 procent voor zijn tegenstander Sergio Massa.

Trump

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft Milei alvast gefeliciteerd met zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen in Argentinië.

“De hele wereld was aan het kijken! Ik ben zeer fier op jou. Je zal jouw land veranderen en Argentinië weer groots maken!”, schreef Trump op zijn sociale netwerk Truth Again. Zelf won hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen destijds met de slogan “Make America Great Again”.

Milei wordt door zijn populistische aanpak wel eens vergeleken met Trump of met Bolsonaro in Brazilië. De ultra-liberaal beloofde tijdens de campagne een radicaal anders economisch beleid in Argentinië, met de invoering van de Amerikaanse dollar, het afschaffen van de Argentijnse centrale bank en snoeien in sociale uitgaven.

Er kwamen zondag ook officiële felicitaties van de regering-Biden. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei “zich te verheugen om samen te werken met de nieuwe president en diens regering over gemeenschappelijke prioriteiten”. Hij prees ook de hoge opkomst en het vreedzame verloop van de verkiezingen.