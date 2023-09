Pieter Timmermans (VBO): ‘Bedrijven zijn in begrotingsopmaak makkelijke prooi’ 

De Belgische bedrijven dreigen een al te gemakkelijke prooi te worden voor de federale regering, als die binnenkort geld zoekt om de slechte begroting te stutten. Die vrees uit Pieter Timmermans dit weekend in Trends Talk: ‘Dan zagen we als land de tak af waar we zelf op zitten’, waarschuwt de VBO-topman.

De gedelegeerd bestuurder van het VBO zag het al bij eerdere begrotingen: op het einde van een legislatuur, vlak voor een verkiezingsjaar, zullen de regeringspartijen niet meer durven te raken aan het inkomen of de koopkracht van de burgers. Ook besparingen zijn niet populair.

En dan komen de bedrijven in het vizier, met extra belastingen tot gevolg. De federale begroting gaat het komende jaar 18,5 miljard euro in het rood, bleek donderdag uit de nieuwe cijfers van het Monitoringcomité. Om de beloftes met Europa na te komen, wil de regering-De Croo tegen halfweg oktober 1,2 miljard euro vinden.

Pieter Timmermans vreest dat de overheid haar blik zal richten op de marges van de bedrijven: ‘Die zijn in de aanloop van de verkiezingen altijd een gemakkelijke prooi. Ondernemingen stemmen niet. Ze kunnen niet naar het stemhokje. En daarom worden ondernemingen aan de vooravond van verkiezingen makkelijk geviseerd.’



‘Dat zou een grote, grote fout zijn’, benadrukt Timmermans in Trends Talk. ‘Bedrijven zitten met een opgelopen concurrentiehandicap en met investeringen die onder druk staan, zoals in digitalisering en ecologische transitie. Ontzie de ondernemingen maximaal, om de heel eenvoudige reden: zaag niet aan de tak waar je zélf op zit.’

