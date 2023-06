Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): ‘De cyclus van de renteverhogingen loopt op zijn einde’

“De Amerikaanse centrale bank is wellicht klaar met haar renteverhogingen, terwijl de Europese Centrale Bank haar beleidsrente nog hoogstens één à twee keer met 25 basispunten zal verhogen. Die omslag in het rentebeleid moet zuurstof geven aan de aandelenmarkten”, zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

De strijd tegen de onverwachte hoge en hardnekkige inflatie was het voorbije jaar hét thema op de financiële markten, maar die strijd lijkt stilaan gestreden. Voorlopig toch. “Nu de inflatie gepiekt heeft en in een dalende lijn zit, kunnen de centrale banken het geweer van schouder veranderen”, zegt Philippe Gijsels. “De Fed heeft aangekondigd dat ze in juni de pauzeknop wil induwen en de beleidsrente niet zal verhogen. Voor mij wordt dat geen pauze, maar het einde van de cyclus van renteverhogingen door de Fed. Ook in Europa is dat einde dichtbij. Ik verwacht dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente maximaal nog één à twee keer verhoogt met 25 basispunten.”

Het krappere geldbeleid blijft intussen niet zonder gevolgen voor de economie. In de Verenigde Staten eist de afkoeling van de huizenmarkt een steeds grotere tol. Ook de onrust in de banksector, die tot een krappere kredietverlening leidt, weegt op de conjunctuur. “We verwachten vanaf de tweede helft van dit jaar en in de eerste helft van 2024 een milde recessie in de Verenigde Staten. Europa wacht een stevige groeivertraging, zonder dat het daarom tot een recessie komt. De wereldeconomie zit wellicht al in een recessie”, zegt Philippe Gijsels.

De verzwakkende conjunctuur is niet noodzakelijk slecht nieuws voor de beurzen. “De rendementen op de beurzen lopen veel meer samen met de rentecyclus dan met de conjunctuurcyclus. Het einde van de opgaande rentecyclus is dus goed nieuws voor aandelen”, zegt Philippe Gijsels. “Dankzij het vooruitzicht op dalende rentevoeten is dit een ook een goed moment om obligaties te kopen. We zien bij onze klanten een grote interesse in vastrentende beleggingen.”

Risico op meerdere inflatiegolven

Zijn de vooruitzichten op korte termijn behoorlijk voor de aandelenmarkten, dan is het plaatje op lange termijn minder rooskleurig. Als de inflatie en de rentevoeten weer zouden opveren, kan dat beleggers met een kater opzadelen. “We hebben de piek van deze inflatiegolf achter de rug, maar de kans op nieuwe inflatiegolven blijft bestaan. In de jaren zeventig hebben we ook drie inflatiegolven gehad. De geschiedenis hoeft zich niet noodzakelijk te herhalen, maar nieuwe schokken kunnen tot een nieuwe uitbraak van inflatie leiden.”

Philippe Gijsels hamert erop dat er een nieuw regime heerst op de financiële markten. “De voorbije decennia werd elke crisis verdronken in een soepeler geldbeleid. Dat kon zolang er geen inflatie opdook. De inflatieopstoot van 2022 heeft een punt gezet achter de grote manoeuvreerruimte van de centrale banken. Bij een krapper geldbeleid komen de onderliggende problemen onvermijdelijk aan de oppervlakte.”

België op weg naar negatieve inflatie

Voor de Belgische economie verwacht BNP Paribas Fortis geen recessie. “Ons model stelt nog een groei van 0,4 procent vast in dit tweede kwartaal. De economie houdt zich dus kranig en vertraagt slechts langzaam. In de tweede jaarhelft zal de vertraging doorzetten in het spoor van de Amerikaanse recessie, maar tot een krimp komt het hier niet”, zegt Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

Opvallend: de inflatie zou in België tegen oktober dalen tot 0 procent, vooral onder impuls van de gedaalde energieprijzen. “Zelfs een negatieve inflatie is kortstondig mogelijk, maar omdat de onderliggende kerninflatie vrij hoog blijft, zal ook de algemene inflatie richting de winter opnieuw opveren naar 2 tot 4 procent”, zegt Koen De Leus. “We verwachten trouwens dat de inflatie de volgende jaren eerder in de vork van 2 tot 4 procent zal liggen, omdat een aantal structurele krachten, zoals de vertraging van de globalisering of de energietransitie, de inflatie hoger tillen in vergelijking met het vorige decennium. Zo zal de vraag naar grondstoffen als koper of lithium sterk stijgen in het spoor van de elektrificatie van de economie, maar de investeringen in ontginningscapaciteit staan op een historisch laag pitje. De volgende schok wordt misschien geen olieschok, maar een metalenschok. We leven niet meer in de wereld van de voorbije veertig jaar. De huidige situatie doet meer denken aan de jaren zestig en zeventig.”