Peter Vanden Houte (ING): ‘Chinese deflatie maakt onze import iets goedkoper’

De Chinese productiemotor sputtert: in juli tekent de economie een krimp van 0,3 procent op. De ‘fabriek van de wereld’ exporteerde 14,5 procent minder goederen. Nu corona achter ons ligt en iedereen nieuwe kleding, tech of een wagen heeft, kopen consumenten vooral diensten, zoals etentjes of reizen. Dat is funest voor een productieland zoals China.

De Chinese economie gaat stilaan vol in de remmen. In juli zakte de export van het land met liefst 14,5 procent. China importeerde ook 12,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks 52 procent meer uitvoer naar Rusland, komt er dus stilaan zand in de Chinese machine. De export naar Europa daalde met 21 procent, die naar de VS met 23 procent.

Handelsoorlog

Onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China ligt aan de basis van die exportdaling, maar ook een veranderend consumptiepatroon. Na corona spenderen consumenten wereldwijd vaker geld aan reizen of restaurantbezoeken. En minder aan technologie zoals laptops en gsm’s, of aan kledij. En net die dingen produceert China massaal. Het gevolg is ook dat het land voor het eerst in 2,5 jaar met deflatie kampt. De consumentenprijzen daalden in juli met 0,3 procent vergeleken met een jaar eerder.

Toch wijst het zwakke importcijfer ook op een krimpende binnenlandse vraag. “Ook de Chinezen geven minder geld uit aan goederen”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING. “De werkloosheid onder de jongeren neemt toe. Net zij zijn, vaak via leningen, actief op bijvoorbeeld de huizenmarkt. De Chinese regering heeft een aantal jaar geleden de techsector aan banden gelegd. De gevolgen daarvan zie je onder meer in die werkloosheidscijfers.”

Stimuli

“Om het tij te keren, komen zowel de regionale als nationale overheid met stimulusmaatregelen. Al zijn die erg gefragmenteerd en beperkt, bijvoorbeeld een subsidie voor elektrische wagens. Lokale overheden hebben erg vaak al een hoge schuldgraad, dus is de manoeuvreerruimte beperkt. Door het ontbreken van goede sociale zekerheid in China, sparen veel Chinezen. Voor hun oude dag, ziekte of een dure opleiding. Ook dat zet een rem op de investeringen van gezinnen. Een sterker uitgebouwd sociaal vangnet zou die spaargelden kunnen vrijmaken.”

Iets minder inflatie

“Daarbij komt het gevaar van een gelijktijdige schuldafbouw: zowel de Chinese overheid, bedrijven als particulieren hebben erg veel schulden. Als die samen hun schuld afbouwen door opnieuw te sparen, krijg je een krimp van de economie. Want als iedereen op hetzelfde moment bespaart, daalt het bbp even sterk als de schuld en is er amper tot geen verbetering van de schuldgraad.”

“Europa en de VS kampen nog steeds met een relatief hoge inflatie. Die zal door de Chinese deflatie iets kleiner worden. 20 procent van alles wat we importeren, komt immers uit China. Die goederen zullen dus iets goedkoper worden.”