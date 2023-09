Vlaams mobiliteitsminister Peeters wil komaf maken met ‘monopolie’ in autokeuringen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil een einde maken aan het monopolie in het landschap van de autokeuringscentra. Die operatie moet de centra performanter en meer klantgericht laten werken. Sectorfederatie GOCA reageert verbaasd, want volgens haar bestaat er vandaag al een vrije markt voor autokeuringen in Vlaanderen.

De keuringscentra liggen al langer onder vuur. Verhalen over urenlange wachtrijen, problemen met reservaties, een gebrekkige klantvriendelijkheid… Minister Peeters is de malaise al een tijd beu en drong er bij GOCA al meer dan eens op aan klantgerichter te werken. Om een aantal wijzigingen te kunnen doorvoeren, bestelde ze twee audits en een benchmark.

Daaruit blijkt dat de overheid vandaag over weinig handvaten beschikt om zwaar te wegen op wat de sector doet op het vlak van klantgerichtheid. Ook het systeem van afdrachten houdt enkel rekening met kostenefficiëntie, maar niet met klantgerichtheid of andere indicatoren.

Daarom wil de minister de concurrentie meer laten spelen. “We moeten durven om heilige huisjes in vraag te stellen. Het huidige systeem heeft geleid tot een vorm van monopolie van een beperkt aantal ondernemingen en dat kan nooit gezond zijn”, licht ze toe. “Door op termijn de ambtsgebieden af te schaffen, creëren we een landschap waar er ook ruimte is voor nieuwe spelers. Uiteraard zullen ook zij een objectieve, kwalitatieve en klantgerichte keuring moeten garanderen.”

Wachttijden

De liberale politica nam eerder dit jaar al maatregelen om de wachttijden aan te pakken. Zo kan je een herstelling voor bepaalde kleine gebreken laten uitvoeren bij je eigen garagist, zonder nadien opnieuw naar de technische keuring te moeten. Erkende herstellers zullen hiervoor binnenkort ook een geldig keuringsbewijs mogen uitreiken.

Midden juni schrapte Peeters de toeslag wegens laattijdigheid voor mensen die maximaal één maand te laat waren om hun voertuig aan te bieden. Heel wat mensen konden immers niet tijdig een afspraak maken. In de periode tot september vonden liefst 112.949 kwijtscheldingen plaats, goed voor 9,70 euro per wagen.

Sectorfederatie GOCA reageert verbaasd op de plannen. Er bestaat immers al een vrije markt, zegt ze. “Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid ervoor gezorgd heeft dat eenieder hiervoor een erkenning kan aanvragen. Je moet hiervoor wel voldoen aan een reeks strenge voorwaarden”, zegt GOCA. De federatie zegt geen bezwaar te hebben tegen nieuwe spelers, “wanneer het gaat over een gelijk speelveld met dezelfde set aan voorwaarden en criteria”. Ze benadrukt daarbij het belang van onafhankelijkheid en onpartijdigheid binnen de sector, net als de nood aan degelijke opleiding. (Belga)

