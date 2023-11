Ons land stapt in consortium voor ontwikkeling mini-kernreactoren (SMR’s)

België stapt in een internationaal consortium voor de ontwikkeling van SMR’s – de kleine modulaire kernreactoren van de toekomst. Dat werd woensdag bekendgemaakt na de ondertekening van een samenwerkingsakkoord in aanwezigheid van premier Alexander De Croo en de Roemeense president Klaus Iohannis.

De federale regering besliste vorig jaar al 100 miljoen euro te investeren in het onderzoek naar de kleine kerncentrales van de toekomst. Die zouden veiliger zijn en minder afval produceren, maar ook minder CO2 uitstoten. Behalve de klimaatinsteek speelt de energie-onafhankelijkheid van ons land daarbij een rol – een thema dat sinds de oorlog in Oekraïne bovenaan de agenda staat.

Loodgekoeld

Het onderzoek in ons land staat onder leiding van het SCK-CEN in Mol. Datzelfde SCK-CEN slaat nu de handen in elkaar met vier internationale partners om de industriële ontwikkeling van de loodgekoelde SMR’s te versnellen. Het gaat om partners uit Roemenië (RATEN), Italië (ENEA en Ansaldo Nucleare) en de Verenigde Staten (Westinghouse).

Eerder dit jaar zoomde Trends nog uitgebreid in op de werkzaamheden in het SCK-CEN:

Aan de commerciële uitrol gaan uitgebreid onderzoek en intensief testen vooraf. In de eerste plaats wordt tegen 2035-2040 een kleinschalige reactor gebouwd in Mol. Intussen gaat het consortium stap voor stap over naar de volgende ontwikkelingsfase. Dat komt neer op de bouw van de ALFRED-reactor in het Roemeense Pitești.

Gerelateerd: