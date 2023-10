Ondergrondse waterstofopslag onderzocht in Loenhout

Netbeheerder Fluxys doet, in samenwerking met onder andere de Universiteit Gent, onderzoek naar de ondergrondse opslag van waterstof. Het doel van ‘BE-HyStore’ is om het bestaande aardgasnetwerk op termijn om te vormen naar waterstof.

De diverse partners, waaronder ook het Franse bedrijf Geostock, doen in Loenhout al enkele jaren uitvoerige voorstudies naar de opslag van waterstof in de ondergrond. Die voorstudies moeten nu gevalideerd worden. Voorlopig lijken er geen grote biologische of geologische obstakels te zijn, al is het wachten tot volgend jaar op definiteve resultaten.

Zware industrie

De partners spreken over een “revolutie” van de manier waarop energie zal worden opgeslagen. “Het pilootproject is een wereldprimeur op het gebied van waterstofinjectie in een aquifer (een ondergrondse watervoerende laag, red.)”, zegt Pascal Baylocq, CEO van Geostock. Concreet wordt er getest of het mogelijk is om de waterstof op te slaan in een poreus gesteente dat een kilometer diep zit.

Het onderzoek krijgt steun uit het energietransitiefonds en past ook binnen de federale waterstofstrategie. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelt dat de industriële vraag naar waterstof enorm zal toenemen. “Waterstof is essentieel om de zware industrie te vergroenen. Dit laat ons toe te calibereren op piekmomenten en bij te schakelen waar nodig.”