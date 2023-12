Nieuwe gascentrale Vilvoorde definitief van de baan

De plannen voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde zijn definitief van de baan. Engie Electrabel heeft het beroep ingetrokken dat ze had ingesteld tegen de beslissing van de Vlaamse regering om een vergunning voor de centrale te weigeren, bevestigt de energieproducent dinsdag.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde vorig jaar een omgevingsvergunning voor de nieuwe gascentrale van Engie in Vilvoorde. Volgens minister Demir bleek uit technisch nazicht dat Engie niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken. Engie was tegen die beslissing in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De energieproducent heeft dat beroep nu ingetrokken, bevestigt een woordvoerder van Engie.

Batterijpark

De bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde is daarmee definitief van de baan. Engie Electrabel wil nu inzetten op het nieuwe batterijpark van 200 Megawatt dat het op de site gaat bouwen is, luidt het. De energieproducent kreeg recent nog tijdens de laatste CRM-veiling steun voor verschillende batterijprojecten.