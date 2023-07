Mark Rutte verlaat de Nederlandse politiek

De Nederlandse ontslagnemende eerste minister Mark Rutte zal bij de verkiezingen in november de VVD-lijst niet trekken. Hij stapt uit de politiek.

Rutte heeft dat zelf aangekondigd in de Nederlandse Tweede Kamer, bij de start van een debat over de val van de regering eind vorige week.

Einde van politieke carrière

Het nieuws komt als een verrassing omdat Rutte bij de aankondiging van de val van zijn regering vrijdag nog zei “de energie en ideeën te hebben” om door te gaan.

“Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. Het enige antwoord is: Nederland”, zei Rutte volgens de openbare omroep NOS. “Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen.”

De 56-jarige Rutte werd in 2010 premier van Nederland. In de zomer van vorig jaar werd hij de langst zittende Nederlandse premier.

Val van de vierde regering-Rutte

Ruttes vierde regering viel vrijdag na urenlang overleggen tussen de vier regeringspartijen. De coalitie kon niet tot een overeenstemming komen over een pakket aan migratiemaatregelen. Vooral Ruttes VVD en de kleinste regeringspartij ChristenUnie stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar.

De regering gaat voorlopig ontslagnemend verder, wat inhoudt dat alleen lopende kwesties worden afgehandeld.

Mark Rutte diende al twee keer eerder zijn ontslag in bij de koning: de eerste en de derde regering-Rutte zaten ook de rit niet uit.