Kamer keurt pakjeswet goed: ‘Er zijn pakjesbedrijven die ronduit profiteren van koeriers’

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de pakjeswet, waarmee minister Petra De Sutter (Groen) komaf wil maken met wantoestanden bij de pakjesdiensten. Door de tekst zullen duizenden pakjeskoeriers kunnen rekenen op een minimumloon en het recht op rust.

Het ontwerp van minister De Sutter heeft al een lang parcours achter de rug. Haar ambitie is een einde te maken aan de ‘race to the bottom’ met de arbeidsvoorwaarden van de pakjesbezorgers. ‘Er zijn pakjesbedrijven die ronduit profiteren van koeriers. Die bedrijven zijn de rotte appels en daar rekenen we mee af. Zes op de tien van de gecontroleerde pakjesbedrijven vertikken het om sociale lasten te betalen, werken heimelijk met personeel in het zwart, laten werklozen pakjes leveren enzovoort. Gedaan daarmee’, aldus de minister.

Door de nieuwe wet zullen koeriers maximaal 9 uur per dag pakjes mogen bezorgen. In totaal gaat het om maximaal 56 uur per week, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Daarnaast komt er ook een wettelijke minimumvergoeding voor de koeriers. Ze krijgen voortaan ook bijvoorbeeld benzine, garagekosten en autoverzekeringen betaald. 4Alles bij elkaar krijg je zo een hogere minimumvergoeding dan de meesten krijgen vandaag4, aldus De Sutter.

Daarnaast zorgt de tekst voor een wettelijke basis voor de rapportageplicht van postbedrijven aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Ook de registratieplicht voor de distributietijd van de pakketbezorgers krijgt een wettelijke basis. Door de tekst zal elke kmo die pakjes levert voor een groter postbedrijf ten minste een minimumvergoeding krijgen. Dat moet de sector minder gevoelig voor zwartwerk of andere fiscale fraude maken. Daarnaast moet een nieuw aanmeldingssysteem de transparantie opkrikken.

Kritiek van de oppositie

Op de oppositiebanken bevestigde Michael Freilich (N-VA) dat de excessen in de sector moeten worden aangepakt, maar de oplossing van minister De Sutter noemde hij ‘dramatisch’. ‘U gaat niet alleen de rotte appels aanpakken, maar meteen het hele bos rooien. En de lachende derde is bpost.’ Freilich voerde daarbij aan dat het BIPT een ‘vernietigend rapport’ heeft geschreven, maar ook dat vakbonden en werkgevers unaniem tegen het wetsontwerp zijn.

Eva Platteau (Groen) verweet Freilich de lobby van de sector te vertolken. Hans Verreyt (Vlaams Belang) stelde dat er zich in meer sectoren problemen voordoen en vroeg zich daarom af of de oplossing wel in de aanpassing van de Postwet ligt. Maria Vindevoghel (PVDA) betreurde dan weer dat de strijd tegen schijnzelfstandigheid uit de tekst is verdwenen. ‘De berg heeft een muis gebaard’, vulde Josy Arens (Les Engagés) aan.

De oppositie stemde tegen, op zes onthoudingen na. De tekst treedt in de loop van 2024 in werking, al moeten kb’s nog een en ander uitkristalliseren. Bij overtredingen riskeren opdrachtgevende bedrijven een boete die kan oplopen tot 5 procent van hun omzet.