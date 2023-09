Iedere werknemer krijgt teller met ‘opleidingstegoed’

Vanaf vandaag beschikt elke werknemer via het digitale ‘Mijn Burgerprofiel’ over een overzicht van zijn persoonlijke opleidingstegoed. Het gaat om een digitale teller die in kaart brengt voor welke opleidingsondersteuning men in aanmerking komt. Voorlopig zijn het Vlaams opleidingsverlof en de opleidingscheques opgenomen, later volgen nog andere vormen van loopbaanondersteuning. Volgens minister van Werk Jo Brouns (CD&V) moet het instrument “een extra boost geven aan het levenslang leren in Vlaanderen”.

Werknemers die een opleiding willen volgen, hebben niet altijd een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die er zijn en voor welke ondersteuning ze in aanmerking komen. Daarom lanceert minister Brouns nu het ‘opleidingstegoed’. Dat tegoed brengt voor iedereen in kaart voor welke ondersteuning men in aanmerking komt. Dat kan gaan over het Vlaams opleidingsverlof (125 uur opleidingsverlof met behoud van loon), opleidingscheques en het opleidingskrediet (de extra tussenkomst voor tijdskrediet om een opleiding te volgen).

Minister Brouns wijst er ook op dat de Vlaamse regering het mogelijk heeft gemaakt om het Vlaams opleidingsverlof voor werknemers te verdubbelen tot 250 uur, als de opleiding gevolgd wordt op initiatief van de werkgever. Ook die ingreep zal volgens de minister meteen opgenomen worden op de pagina van het opleidingstegoed.

Levenslang leren

Volgens minister Brouns past het instrument in de inspanningen om het levenslang leren in Vlaanderen aan te zwengelen. “De moderne arbeidsmarkt met haar razendsnelle veranderingen maakt het een noodzaak om levenslang te blijven leren en competenties bij te spijkeren, niet alleen op de werkvloer maar ook ernaast. Vlaanderen ondersteunt dit vandaag al, maar met het opleidingstegoed maken we de drempel voor het volgen van een opleiding lager”, aldus Brouns.

Meer informatie over het opleidingstegoed en toegang tot de digitale teller is beschikbaar via http://www.vlaanderen.be/opleidingstegoed.