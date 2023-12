Groenten een vijfde duurder dan jaar geleden

De prijs van groenten in de supermarkt stijgt maand na maand, in november zelfs gemiddeld 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van Testaankoop.

De consumentenorganisatie gaat maandelijks na hoe duur het is om boodschappen te doen in de supermarkt. Winkelen bleek in november nog steeds 9,4 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is wel minder fors dan de voorbije maanden.

Opvallend is de prijsstijging bij groenten. Die worden maand na maand duurder, stelt Testaankoop vast. In novemver bedroeg de prijsstijging 20 procent tegenover vorig jaar.

Prijsstijging ajuinen hoogst

Dat komt vooral door prijsstijgingen bij ajuinen (+47 procent), wortelen (+38 procent) en aardappelen (+20 procent). Ook vorig jaar lag de inflatie bij groenten al erg hoog: in twee jaar tijd zijn de prijzen van ajuinen gestegen met maar liefst 78 procent, en die van wortelen met 65 procent.