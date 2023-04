Groei Amerikaanse economie vertraagt sneller dan verwacht

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met 1,1 procent gegroeid tegenover begin vorig jaar. Dat betekent een forse vertraging en het groeicijfer lag ook lager dan verwacht. Analisten zien er een teken in dat het strakkere monetair beleid dat de Federal Reserve al een jaar voert, begint te werken.

In het laatste kwartaal van 2022 groeide de Amerikaanse economie nog met 2,6 procent op jaarbasis. Analisten hadden voor de eerste drie maanden van dit jaar een groei van rond de 2 procent verwacht.

Tijdens het eerste kwartaal was er nog een stijging van de particuliere consumptie, van de overheidsuitgaven en van de export, maar daarentegen daalden de investeringen van bedrijven en in de woningbouw. In de maand maart nam ook de particuliere consumptie een duik.

De meeste analisten verwachten dat de economische groei in de VS dit jaar zwak zal blijven, mogelijk zelfs kan krimpen de volgende maanden, onder meer door de duurdere kredieten. Volgende week komt de Amerikaanse centrale bank nog eens samen en verwacht wordt dat ze de rente nog eens met 0,25 procent zal optrekken in de strijd tegen de inflatie. Morgen/vrijdag wordt het inflatiecijfer (PCE) gepubliceerd.