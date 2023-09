Géraldine Thiry start na polemiek toch als directeur van Nationale Bank

De Brusselse econoom Géraldine Thiry neemt vanaf vandaag 1 september haar mandaat op als directielid van de Nationale Bank van België (NBB).

Ze kreeg daarvoor al in januari groen licht van de federale regering, nadat Ecolo haar naar voren schoof. De benoeming was omstreden omdat haar voorganger, de christendemocraat Jean Hilgers, daarvoor tegen zijn wil in geen tweede termijn kon opnemen.

Géraldine Thiry

De in 1982 geboren Thiry studeerde en doctoreerde aan de UCLouvain. Ze doceert aan verschillende universiteiten en werkt sinds 2021 als regent bij de Nationale Bank. Haar expertiseveld is breed: van BBP en nationale boekhouding tot ecologische en duurzame economische modellen.

Thiry zal als enige vrouw in het directiecomité zetelen naast gouverneur Pierre Wunsch, vicegouverneur Steven Vanackere en directeurs Tom Dechaene, Tim Hermans en Vincent Magnée.

Politiek spel

Tot nu toe waren de groenen de enige politieke familie zonder plaatsje rond de tafel van de Nationale Bank. Ecolo overtuigde de regering-De Croo om hen de volgende vrije zetel te laten vullen.

Hoewel de partij die Hilgers aanhaalde, niet langer in de regering zetelt, had de 59-jarige econoom het recht om zijn termijn met zes jaar te verlengen. Die kans krijgt hij uiteindelijk niet. Het mandaat van Hilgers verstreek in maart, waardoor hij het langstzetelende lid van het huidige comité werd. Voortaan krijgt hij de titel van ‘eredirecteur’.

Omdat de regentenraad niet wilde meestappen in het “politieke spel”, weigerde die oorspronkelijk de benoeming van Thiry. De federale regering negeerde dat advies.

Financieel-economische data

Thiry neemt de bevoegdheid op zich over het Departement Algemene statistiek. Ze ontfermt zich dus over alle belangrijke financieel-economische data, enquêtes en de totstandkoming van de nationale rekeningen.

Ook over de Cel Afwikkeling krijgt Thiry toezicht. Die ondersteunt binnen de Europese Bankenunie de nationale afwikkelingsautoriteit of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad wanneer een bank met falingsrisico geherstructureerd moet worden.