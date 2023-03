Geert Noels over de begroting: ‘De koek is op, alleen heb je geen premier die dat zegt’ (video)

De jaarlijkse begrotingscontrole is volgens economen de laatste kans om ons land te behoeden voor financieel onheil. Geert Noels, hoofdeconoom van Econopolis, refereert in dat verband aan de allereerste editie van Trends uit de jaren zeventig, waarin de toenmalige premier Tindemans toegaf dat de koek op was. ‘Alleen heb je nu geen premier die dat zegt’, aldus Noels in een interview met Kanaal Z.



