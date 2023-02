Gasprijs duikt onder 50 euro: ‘Europese landen zijn erin geslaagd voorraden goed aan te vullen’

De Europese gasprijs is vrijdagochtend onder de symbolische kaap van 50 euro per megawattuur gedoken. Die daling levert het beste bewijs voor het geloof van de markt in de voldoende vullingsgraad van de Europese gasvoorraden. Al ligt de prijs nog steeds historisch hoog, waarschuwt professor energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent).

Deze ochtend daalde het gastarief op de Amsterdamse gasbeurs, de Europese referentie, met 5 procent tot 49,50 euro per megawattuur (MWh). Het is de eerste keer in zeventien maanden, en dus ook sinds de inval van de Russen in buurland Oekraïne, dat de gasprijs onder 50 euro is gevallen. Aan de daling liggen verschillende oorzaken ten grondslag, betoogt energie-onderzoeker Thijs Van de Graaf (UGent).

Voor de eerste keer in zeventien maanden koerst de gasprijs onder 50 euro per megawattuur

“We (Europese landen, nvdr.) zijn erin geslaagd onze gasvoorraden goed aan te vullen sinds de start van de winter, en we hebben te maken met milde temperaturen”, klinkt het. De voorraden zijn ook door de extra toevoer van vloeibaar aardgas (lng) nog altijd goed op peil, waardoor het wellicht minder inspanningen zal kosten om ze weer te vullen voor volgende winter.” Vooruitblikkend: “De indicatie is er dat de prijzen nooit meer die piek van de energiecrisis (346 euro per MWh eind augustus vorig jaar, nvdr) zullen halen.”

Gasprijsplafond

Al dient die hoerastemming toch wat genuanceerd. “De gasprijs schommelde begin 2021 nog rond 20 euro per MWh”, weet Van de Graaf. Het gaat dus nog steeds om een historisch hoog bedrag. En omdat de Russische gaskraan naar Europa nog niet volledig is dichtgedraaid – Europa blijft en masse vloeibaar aardgas uit Moskou invoeren – valt niet uit te sluiten dat de prijzen ooit weer fors de hoogte inschieten als dat wel gebeurt.

Ook de concurrentie met Azië voor lng is volgens energie-experts een risico, schrijft Belga. “Dan kan dat prijsplafond dat door de Europese Unie werd ingesteld nog van pas komen”, oppert Van de Graaf. Midden december werd afgesproken dat een marktcorrectiemechanisme kan worden geactiveerd zodra de gasprijs in Europa drie dagen lang een niveau van minstens 180 euro per MWh bereikt én meer dan 35 euro boven de internationale lng-prijs uitkomt. Er treedt dan een dynamisch plafond in werking, dat de Europese gasprijs doet meebewegen met de prijs op de wereldmarkten.

“Tot 2030 keren we niet meer terug naar de gasprijzen van het vorige decennium”, besloot de energie-onderzoeker eerder nog in De Morgen.