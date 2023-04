Federale overheid belegt geld aanvullend pensioen niet langer in fossiele energie

Het aanvullende pensioen dat de federale overheid opzijzet voor de niet-vastbenoemde ambtenaren kan binnenkort niet meer belegd worden in de fossiele energiesector. Dat meldt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

De federale overheid telt zowat 27.000 niet-vastbenoemde ambtenaren. Zij hebben recht op een aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pijler, waarvan de premies geïnvesteerd worden in een investeringsfonds. Dat fonds zal dus niet meer beleggen in bedrijven actief in fossiele energie, zoals oliebedrijven, meldt De Sutter. Volgens haar en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) werd een klein deel van de middelen belegd in bedrijven die het klimaat schade toebrengen. De tweede pensioenpijler van de contractuele ambtenaren bedraagt in totaal 102 miljoen euro.

De Sutter stelt dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in het kader van zijn fiscale hervorming nu ook zal bekijken welke stappen er kunnen worden gezet om de tweede en derde pensioenpijler van gewone werknemers te verduurzamen. In totaal gaat het om zowat 150 miljard euro. “Het aanvullend pensioen en het pensioensparen van werknemers zijn in ons land alles samen goed voor een gigantisch bedrag. Als dat geld niet naar de grote vervuilers gaat, winnen ons milieu en onze gezondheid”, zegt de Groen-vicepremier. (Belga)