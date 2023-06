Fed kondigt rentepauze aan

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, behoudt de rentevoet tussen de 5 en 5,25 procent, en last op die manier een pauze in na een reeks renteverhogingen.

Het is voor het eerst sinds maart 2022 dat er een pauze komt, na tien opeenvolgende verhogingen. Met het optrekken van de rentevoet wilde de Fed de inflatie bestrijden. De reeks renteverhogingen was een van de felste en snelste ooit in het beleid van de centrale bank.

De beslissing om de pauzeknop in te drukken, komt overeen met verwachtingen van analisten. Ook al omdat de inflatie in mei duidelijk is gezakt, naar 4 procent op jaarbasis. Vorig jaar lag de inflatie in de VS nog op 9 procent. Voorzitter Jerome Powell had eerder ook al gehint op het inlassen van een pauze.

Tegelijk zegt de Fed dat tegen eind dit jaar de rente wellicht nog omhoog zal gaan. De centrale bank gaat uit van een rentevoet van 5,6 procent tegen eind dit jaar. Dat duidt op minstens een maar wellicht twee verhogingen.