Eurozone ontsnapt aan recessie

De Europese Unie en de eurozone ontsnappen aan de kleine recessie die eerder was voorspeld. Dat blijkt maandag uit de nieuwe economische groeivooruitzichten van de Europese Commissie.

De economie van de eurozone zou dit jaar met 0,9 procent van het bbp groeien, in de hele EU wordt een groei van 0,8 procent verwacht. Dat is respectievelijk 0,6 procentpunt en 0,5 procentpunt beter dan in november nog werd voorspeld. Toen werd er ook vanuit gegaan dat de Europese economie in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 lichtjes zou krimpen, waarmee aan de voorwaarde van een recessie voldaan zou worden.

Maar dat is dus niet het geval. De negatieve groei die in de laatste drie maanden van vorig jaar verwacht werd, werd vermeden. Over heel 2022 zou de economie in de twintig eurolanden en in de hele EU alsnog met 3,5 procent gegroeid zijn. De Belgische economie groeide vorig jaar met 3,1 procent, becijferde de Commissie. Voor dit jaar verwacht ze een groei van 0,8 procent.

‘De Europese economie toont zich weerbaar in de context van de huidige uitdagingen’, zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. ‘We zijn erin geslaagd een recessie nipt te vermijden’, klinkt het.

De beter dan verwachte prestaties van de Europese economie hebben veel te maken met de het feit dat de gasvoorraden goed gevuld blijven en de groothandelsprijzen van gas een serieuze duik genomen hebben. Bovendien blijft de arbeidsmarkt goed presteren. Zo lag de werkloosheidsgraad in de EU eind vorig jaar op 6,1 procent, een laagterecord. Intussen blijft het economisch vertrouwen toenemen en ziet het ernaar uit dat ook in het lopende kwartaal positieve groeicijfers zullen worden opgetekend.

Inflatie

De inflatie lijkt dan weer over haar piek heen te zijn. Na recordprijsstijgingen van 10,6 procent in oktober wordt voor januari een inflatie van 8,5 procent in de eurozone verwacht. Vooral de dalende energieprijzen tonen hier hun impact, maar de Commissie waarschuwt dat de kerninflatie haar piek wellicht nog niet bereikt heeft.

In België zouden de prijzen dit jaar nog met 4,3 procent stijgen, minder dan de 5,6 procent die voor de hele eurozone voorspeld wordt. In 2022 kende België een inflatiecijfer van 10,3 procent, de eurozone een van 8,4 procent. De Commissie stipt aan dat haar hele prognose gebouwd is op de ‘louter technische’ veronderstelling dat de Russische oorlog in Oekraïne wel blijft duren, maar niet zal escaleren. Desondanks blijven met de nog steeds hoge inflatiecijfers en energiekosten en nieuwe renteverhogingen de uitdagingen groot voor het Europese bedrijfsleven en het investeringsklimaat.

Wat de inflatie betreft, zou de binnenlandse vraag kunnen aantrekken als de dalende energieprijzen zich doorzetten in de consumptieprijzen, terwijl de heropening van de Chinese economie de inflatie net zou kunnen aanwakkeren. ‘Dit is geen tijd voor zelfgenoegzaamheid’, vat Dombrovskis het sentiment bij de Commissie dan ook samen.

Voor 2024 wordt een economische groei van 1,5 procent voorspeld in de eurozone en van 1,6 procent in de EU27. Ook in België zou het bbp volgend jaar met 1,6 procent toenemen.

De Europese Commissie publiceert viermaal per jaar nieuwe economische vooruitzichten. In de lente en de herfst zijn die zeer gedetailleerd, en wordt ook op de overheidsfinanciën ingegaan. In de winter en de zomer beperkt de Commissie zich tot de groei- en de inflatiecijfers.