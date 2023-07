Europees Parlement zet licht op groen voor natuurherstelwet

Het Europees Parlement is er woensdag in geslaagd een standpunt in te nemen over de natuurherstelwet.

Met 336 stemmen voor, 300 tegen en bij 13 onthoudingen keurde de plenaire vergadering haar eigen versie van de wet goed. Nu kunnen de onderhandelingen met de lidstaten van start gaan.

Eerder was de natuurherstelwet tot drie keer toe verworpen op commissieniveau. Maar in de plenaire vergadering, waar met een 700-tal leden de politieke verhoudingen anders liggen, kreeg de veelbesproken wet dus wel groen licht.

De natuurherstelwet maakt deel uit van de EU-groeistrategie, de Green Deal. Met de natuurherstelwet wil de Europese Unie de gedegradeerde Europese natuur herstellen.

Later meer.

