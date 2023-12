Europees akkoord over koolstofneutrale nieuwe gebouwen vanaf 2030

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag een akkoord bereikt over een aanscherping van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen. Zo moeten nieuwe gebouwen tegen 2030 koolstofneutraal zijn. Ook de renovatiegolf van bestaande gebouwen wordt versneld.

“Dit is opnieuw een stap in de richting van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Vandaag is een goede dag voor onze burgers, onze economie en onze planeet”, zo verwelkomde de Spaanse minister voor Ecologische Transitie Teresa Ribera het akkoord. Spanje is momenteel nog de voorzitter van de Raad van de EU.

“Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Dankzij deze overeenkomst kunnen we de energieprestaties van gebouwen verbeteren, de uitstoot verminderen en energiearmoede bestrijden”, zei ze in een persbericht.

Uitfaseren boilers

De lidstaten zullen nu maatregelen moeten nemen om te verzekeren dat de uitstoot van woongebouwen tegen 2035 met minimum 22 procent is gedaald. Bij niet-residentiële gebouwen gaat het om een daling van 26 procent tegen 2033.

Het Parlement schuift de piste van zonne-installaties naar voren, “op openbare en niet-residentiële gebouwen, afhankelijk van hun grootte, en op alle nieuwe residentiële gebouwen tegen 2030”, klinkt het. De tekst roept daarnaast ook op tot het uitfaseren van boilers op fossiele brandstoffen tegen 2040.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad (de lidstaten).