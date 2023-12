Energiefactuur volgend jaar iets naar omlaag

Goed nieuws voor de consument. Het deeltje van de factuur waarmee allerlei openbare dienstverplichtingen worden gefinancierd, wordt in 2024 iets kleiner. Dat blijkt uit communicatie door de federale energiewaakhond CREG en hoogspanningsbeheerder Elia.

De CREG keurde de toeslagen van Elia voor openbare dienstverplichtingen voor volgend jaar goed. Voor alle duidelijkheid: dat zijn niet de tarieven die Elia aanrekent voor de financiering van de bouw en het beheer van het hoogspanningsnet. Die gaan de komende jaren wel omhoog.

Het gaat wel om kosten die Elia maakt voor allerlei taken die de overheid oplegt aan de netbeheerder. Het gaat dan in hoofdzaak om het aankopen en verkopen van groene stroomcertificaten, maar bijvoorbeeld in Vlaanderen ook de pylonentax. Dat is de taks die aan steden en gemeenten moeten worden betaald die masten op hun eigendom hebben.

Die toeslagen voor de openbare dienstverplichting worden jaarlijks vastgelegd. Het is aan de CREG om te oordelen of die toeslagen niet onredelijk zijn.

Besparing grootst in Wallonië

De energiewaakhond heeft het voorstel van Elia goedgekeurd. Wat blijkt nu? De toeslagen voor 2024 liggen een stuk lager liggen dan in 2023. Goed nieuw dus voor de consument.

Concreet maakt dat de factuur van de gezinnen een klein beetje lichter. Elia becijferde dat de toeslagen in Vlaanderen dalen van ongeveer 1,9 naar 0,9 euro per megawattuur. Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op een besparing van 3 euro per jaar. In Wallonië is de besparing iets groter. De toeslag daalt er van ongeveer 11 euro naar 6,3 euro, of toch voor een gemiddeld gezin 15 euro minder per jaar.