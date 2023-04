Duitse economie stagneert, eurozone vermijdt nipt recessie

De economie in eurozone groeide met 0,1 procent in eerste kwartaal. Voor de hele Europese Unie werd een groei van 0,3 procent opgetekend. De Duitse economie, de grootste van Europa, is in de eerste drie maanden van het jaar niet gegroeid.

De economie in de eurozone is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,1 procent gegroeid tegenover het voorgaande kwartaal, zo blijkt uit een eerste raming van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek.

Voor de hele Europese Unie werd een groei van 0,3 procent opgetekend.

Recessie vermeden

Een recessie is hiermee vermeden, want in het laatste kwartaal van 2022 werd nog een negatieve groei opgetekend van -0,1 procent, zowel in de eurozone als de EU. Twee kwartalen van krimp op rij betekenen dat de economie in recessie is.

De Belgische economie doet het beter dan gemiddeld: ze groeide de eerste drie maanden met 0,4 procent.

Lees ook commentaar van Geert Langenus, de conjunctuurspecialist van de Nationale Bank:

De hoogste groei was voor Portugal (+1,6 procent), de laagste voor Ierland (-2,7 procent).

Grootste EU-economie Duitsland

De Duitse economie, de grootste van Europa, is in de eerste drie maanden van het jaar niet gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) kende een nulgroei in vergelijking met de drie maanden daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

Duitsland ontsnapt zo nipt aan een recessie. De laatste maanden van 2022 kromp de economie immers met 0,5 procent.

Het ontbreekt de Duitse economie aan schwung, zo zeggen economen. Door de aanhoudende hoge inflatie geven gezinnen weinig uit, en dat weegt op de bedrijven.

Positieve geluiden kwamen van de export. Door de dalende energieprijzen herleeft de energie-intensieve industrie. Er zijn ook minder bevoorradingsproblemen.

Voor het hele jaar wordt in Duitsland uitgegaan van een lichte groei.

Frankrijk

Terwijl de Duitse economie stagneert, kende Frankrijk – de tweede economie van Europa – een groei van 0,2 procent in de eerste drie maanden van het jaar.

Dat is licht hoger dan verwacht en volgt op een nulgroei in het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt het Franse statistiekbureau Insee. Vooral de industriële productie en de handel met het buitenland droegen bij tot de groei.

De inflatie in Frankrijk is in april wel opnieuw gestegen, naar 5,9 procent op jaarbasis. In maart bedroeg de inflatie 5,7 procent. Energie werd opnieuw wat prijziger, en ook voeding blijft duur.

Groeicijfers

De Italiaanse economie groeide 0,3 procent. Nog niet elk land heeft al cijfers over zijn bruto binnenlands product gepubliceerd.

Op jaarbasis groeide de Europese economie in de eerste drie maanden met 1,3 procent.