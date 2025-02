In Trends Talk van dit weekend laat Ann Verlinden, de CEO van PensioPlus, haar licht schijnen over de pensioenhervormingen in het regeerakkoord, met name over de plannen voor de aanvullende pensioenen die volgens haar eindelijk de juiste richting beginnen uitgaan. PensioPlus is de vereniging van bedrijfs- en sectorpensioenfondsen.

PensioPlus is heel blij met wat er in het regeerakkoord staat rond aanvullende pensioenen, zegt Ann Verlinden. “Vooral de ambitie om die aanvullende pensioenen een grotere rol te geven. Ik denk dat de verplichte werkgeversbijdrage van drie procent een goede ambitie is. Dat gaat het probleem niet helemaal oplossen, maar het is een goede aanzet. Ik denk dat we begin jaren 2000 de aanvullende pensioenen serieus gedemocratiseerd hebben, via de sectorale pensioentoezeggingen. Maar eigenlijk zijn die pensioentoezeggingen nooit echt uit de steigers geraakt.”

Of de ambities onvoldoende hard gemaakt of te vrijblijvend zijn, daarover is ze redelijk gerust. Verlinden: “Ik denk dat het er nu redelijk hard staat. Er staat eigenlijk een verplichting voor een werkgeversbijdrage van 3 procent, terwijl er in het vorige regeerakkoord stond: ‘Een studie gedaan door sociale partners om tot die 3 procent te komen.’ Dus ik denk dat er een heel andere formulering staat nu.”

