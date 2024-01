Diplomaat Hendrik Van de Velde: ‘Roterend EU-voorzitterschap heeft belangrijke voordelen’

Sinds 1 januari en tot 30 juni is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Is dat roterend voorzitterschap nog van deze tijd en is het efficiënt? Hendrik Van de Velde, de coördinator van het Belgische voorzitterschap, licht in Trends Talk de voordelen toe.

“Het is vrij zwaar om alle verschillende vakgebieden permanent voor te zitten,” merkt Van de Velde op. “Dat wil zeggen dat een veel grotere structuur zou moeten worden opgebouwd. Nu valt een groot deel van de last op elke lidstaat.”

“Ten tweede, het geeft een dynamisme aan de lidstaat die overneemt. Er is veel motivatie, er zijn veel festiviteiten, her is het aspect legitimiteit. De volkssteun is belangrijk. Het brengt Europa dichter bij de bevolking. Maar ook: de mensen, de experten, de ambtenaren doen ervaring op. Anders is het een ver-van-mijn-bed-show. Niet enkel voor de bevolking maar ook voor de mensen die dagelijks voor Europa werken.”

