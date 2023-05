‘Deze inflatiegolf splitst de spaarders een gecumuleerde inflatie van 20 procent in de maag’

En de regering-De Croo zwijgt als vermoord over die gigantische vermogensbelasting, zegt Daan Killemaes.

De hoge en hardnekkige inflatie is een zwaar onderschatte sluipmoordenaar op het vermogen dat heel wat Belgen de voorbije decennia, doorgaans met restanten van al zwaar belaste inkomsten uit arbeid, bijeen hebben gespaard.

Die spaarder heeft zijn best gedaan. De Belgische gezinnen hebben een nettovermogen van 1.100 miljard euro, waarvan het merendeel veilig opgeborgen zit op spaarrekeningen en in groeps- en levensverzekeringen. Dat vermogen wordt zwaar aangevreten door de hoge inflatie en de nog altijd relatief lage rentevoeten.

De inflatiegolf splitst de spaarders een gecumuleerde inflatie van 20 procent in de maag.

Sociaal contract

Spaarders weten dat ze rekening moeten houden met een gemiddelde inflatie van 2 procent, maar dat sociaal contract wordt danig met de voeten getreden.

Deze inflatiegolf zal de spaarders in de periode 2021-2025 een gecumuleerde inflatie van ongeveer 20 procent in de maag splitsen, terwijl het sociaal contract over die periode een inflatie van 10 procent beloofde. De extra inflatie van 10 procent kost de spaarder dus 100 miljard euro koopkracht.

Stille vermogensbelasting

De regering-De Croo zwijgt als vermoord over die gigantische vermogensbelasting. Meer nog, om het hoge overheidstekort terug te dringen, denkt ze aan een nieuwe vermogensbelasting, en zelfs aan een nieuwe contractbreuk door groepsverzekeringen hoger te belasten. Dat is schaamteloos, wetend dat uitgerekend de overheid een van de winnaars van de inflatiegolf is.

De grote voorraad overheidsschulden smelt als sneeuw voor de zon. Vorig jaar daalde de schuldgraad, ondanks een groot begrotingstekort, met 4 procentpunt, dankzij de hoge inflatie. Wat de spaarders verliezen aan koopkracht, vloeit deels naar de overheid.

Het zou dus niet unfair zijn als de regering deze stille vermogensbelasting in het achterhoofd houdt bij de volgende begrotingsbesprekingen.