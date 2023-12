Christine Lagarde (ECB): ‘We hebben nog geen renteverlagingen besproken’

Terwijl de Amerikaanse centrale bank, de Fed, gisteren een verlaging van de beleidsrentevoeten met 75 basispunten in het vooruitzicht stelde in 2024, wil de Europese Centrale Bank (ECB) die verbintenis nog niet maken. “Het is te vroeg om minder waakzaam te zijn”, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde na de ECB- beleidsvergadering van donderdag.

Zoals verwacht, handhaafde de Europese Centrale Bank de belangrijkste beleidsrente op 4,5 procent. De ECB legde echter geen extra pakje onder de kerstboom door te hinten op renteverlagingen in 2024. De inflatie gaat weliswaar de goede richting uit en doet dat iets sneller dan verwacht, maar de onderliggende binnenlandse prijsdruk blijft te hoog in het eurogebeid. “Het is te vroeg om minder waakzaam te zijn. We hebben op de bestuursvergadering nog geen renteverlagingen besproken. Er was daarover geen debat en geen discussie”, zei Christine Lagarde, die nog zichtbaar herstellende was van covid.

Hardnekkige binnenlandse prijsdruk

De ECB verwacht dat de onderliggende inflatie nog tot 2025 boven de doelstelling van 2 procent blijft. Die prijsdruk wordt gedreven voor een sterke groei van de loonkosten. Dat maakt vooral de inflatie in de arbeidsintensieve dienstensector hardnekkig. “We moeten deze binnenlandse prijsdynamiek beter begrijpen. Begin volgend jaar wordt een pak nieuwe loonakkoorden gesloten in het eurogebied en bepalen veel bedrijven hun prijsbeleid. We gaan ervan uit dat de bedrijven een deel van deze hogere loonkosten absorberen door toe te geven op de winstmarges. Over enkele maanden zullen we meer weten”, zegt Christine Lagarde.

Die hardnekkige binnenlandse prijsdruk bestendigt de huidige ‘wait-and-see’-strategie van de ECB. Christine Lagarde herhaalde tot driemaal toe dat “de beleidsrentes zo lang als nodig op een voldoende restrictief niveau blijven”. Wel is de kans groot dat de beleidsrentevoeten van de ECB hun piek bereikt hebben. Als alles volgens plan verloopt, zou de ECB vanaf het vroege voorjaar renteverlagingen kunnen aankondigen. De financiële markten houden zelfs rekening met zes renteverlagingen van 25 basispunten in 2024, maar lijken op die manier iets vooruit te lopen op de zaken.

Restrictief beleid doet zijn werk

Het restrictieve geldbeleid van de ECB doet intussen wat het hoort te doen. De kredietverlening aan bedrijven en gezinnen staat op een laag pitje. Een zwakkere economie en een dalende vraag laten ook de inflatie afkoelen. In het derde kwartaal kromp de economie in het eurogebied lichtjes. Op korte termijn is er weinig beterschap. In de loop van 2024 zou de conjunctuur opnieuw moeten aantrekken dankzij een stijging van de koopkracht van de gezinnen en een toename van de buitenlandse vraag. Gisteren zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Fed het risico wil vermijden dat het rentebeleid te lang te restrictief blijft. “Wij willen dat uiteraard ook niet, maar het is te vroeg om minder waakzaam te zijn. Het is niet onze ambitie om een recessie te organiseren, maar ons mandaat schrijft ons voor te streven naar een inflatie van 2 procent”, zegt Christine Lagarde.

De ECB besloot ook om de obligatieportefeuille iets sneller af te bouwen. De obligaties die in het kader van het pandemieprogramma werden aangekocht en op vervaldag komen, zullen vanaf de tweede helft van 2024 niet meer geïnvesteerd worden. Die verdere afbouw van de balans staat los van het rentebeleid, dat het belangrijkste instrument blijft in de strijd tegen de inflatie.