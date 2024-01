China’s steenkoolproductie tikt recordhoogte aan: ‘Wereldwijde vraag zal niet snel verdwijnen’

De Chinese steenkoolproductie bereikte vorig jaar een nieuwe piek, met een recordoutput van 4,66 miljard ton – een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2022. Dat bericht het persagentschap Reuters.

Het record is een direct gevolg van de post-pandemische vraag en een ‘onvermurwbaar’ streven naar energiezekerheid, zo stellen analisten van de Australische investeringsbank Macquarie.

In 2023 was de groei van de binnenlandse steenkoolproductie in China vrijwel stabiel, voornamelijk door stilleggingen van steenkoolmijnen voor veiligheidsinspecties. Dat zorgde ervoor dat de vraag het aanbod overtrof. Als gevolg daarvan klom de invoer van steenkool naar een recordhoogte van 474,42 miljoen ton. Afnemers richtten zich ook op import door de stijgende prijzen en de inferieure kwaliteit van het binnenlandse zwarte goud.

Uitfasering

De Chinese afhankelijkheid van steenkool is niet enkel een kwestie van binnenlandse vraag, maar ook van energiestrategie. Ondanks zijn leidende positie in zonne- en windenergie, blijft steenkool, door de onbetrouwbaarheid van hernieuwbare energiebronnen, een kritische back-upoptie voor China. “China leed een paar jaar geleden aan stroomtekorten, hydro-energie is de afgelopen jaren erg zwak geweest, dus ze moesten terugvallen op steenkool”, zegt grondstoffenstrateeg Ian Roper (Astris Advisory Japan KK) aan CNBC.

Roper heeft het over een aanhoudende vraag naar steenkool in snelgroeiende economieën, zoals die van India en China. “De wereldwijde vraag naar steenkool zal niet snel verdwijnen”, klinkt het. Die observatie wordt bijgetreden door milieu-econoom Johan Albrecht (UGent), die in een eerder gesprek met Trends de complexiteit van de wereldwijde energietransitie schetste: “De wereld is niet echt klaar om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Landen zoals India, Indonesië en China mikken nog op een sterke economische groei en zijn terughoudend om een deadline te stellen voor het uitfaseren van steenkool.”

Transformatie

Meer dan 50 gigawatt (GW) aan steenkoolcapaciteit werd alleen al in de eerste helft van 2023 in China goedgekeurd, meldt de milieuorganisatie Greenpeace.

Toch ziet het Internationaal Energieagentschap (IEA) het Chinese steenkoolgebruik dalen in 2024 en stabiel blijven tot 2026. Opnieuw optimaal werkende waterkrachtcentrales en een forse toename van zonne- en windenergie zouden voor die afname zorgen. “De economische transformatie van het land en de overgang naar schone energie zijn echter onzeker en zullen een grote invloed hebben op de steenkoolconsumptie”, schrijft het IEA in zijn rapport van 2023. “Vooral de beschikbaarheid van waterkracht is bepalend, aangezien China steenkool gebruikt als alternatief bij tekorten.”

Wat de productie van steenkool betreft, anticiperen analisten op een bescheiden stijging in 2024.