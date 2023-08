China heft verbod op groepsreizen op voor België en 69 andere landen

China heeft het verbod op groepsreizen opgeheven voor meer dan 70 bijkomende landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en Turkije, maar ook België. Dat verbod was van kracht sinds de coronacrisis.

Verwacht wordt dat Chinese toeristen zo opnieuw in groten getale hun opwachting zullen maken in het buitenland.

Canada, dat gespannen betrekkingen heeft met China, staat niet op de lijst. Groepsreizen waren eerder al opnieuw toegelaten voor landen als Frankrijk en Zwitserland.

Coronavirus

China sloot zijn grenzen in 2020 in de strijd tegen het coronavirus. Daarna verplichtte het lange en kostelijke quarantaines bij aankomst, die terugreizen naar het land moesten afraden. Drie jaar lang was het Chinezen verboden om naar het buitenland te reizen, behalve om dwingende redenen.

Maar begin dit jaar werd het verbod volledig opgeheven. Chinese toeristen die individueel reizen, konden zich zo begeven waar ze maar wilden.

155 miljoen

Voor de pandemie telde China het hoogste aantal toeristen in het buitenland. In 2019 vertrokken 155 miljoen Chinezen, zegt consultancybedrijf McKinsey.

In maart hervatte China het verstrekken van toeristische visa aan buitenlanders. Maar het aantal aankomende China-reizigers is ver verwijderd van de niveaus van voor de pandemie.