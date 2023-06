China grijpt naar de bodemschatten van Congo

Met verschillende handelsovereenkomsten wil China zich de toegang verzekeren tot belangrijke bodemschatten in de Democratische Republiek Congo. Maar daar is men nog niet overtuigd van de betrouwbaarheid van de partners uit het Verre Oosten.

De westerse landen volgen met argusogen China’s gestaag groeiende invloed op het Afrikaanse continent. De Democratische Republiek Congo is ‘s werelds grootste producent van kobalt, een basismateriaal voor de productie van batterijen. De Congolese bodem herbergt waarschijnlijk ook de grootste lithiumreserves ter wereld. Die grondstof wordt gebruikt om batterijen te maken en is onmisbaar in de strijd tegen de klimaatverandering. Deskundigen denken dat de vraag het aanbod in de toekomst ruimschoots zal overtreffen.

Het is geen geheim dat China, een grote gebruiker, de toegang tot die cruciale grondstoffen wil controleren. Nu staat voor Peking een nieuwe belangrijke overeenkomst op stapel. China wil zich contractueel verzekeren van de toegang tot de natuurlijke hulpbronnen van de Democratische Republiek Congo. De Congolese president Félix Tshisekedi zou deze week zijn opwachting maken in Peking.

Tijdens het presidentiële bezoek, dat meerdere dagen zal duren, willen de Congolese president en zijn Chinese collega Xi Jinping verschillende handelsovereenkomsten ondertekenen. Ze zullen ook besprekingen voeren over een programma, waarover de vorige regering van Tshisekedi al heeft onderhandeld en dat voorziet in de bouw van infrastructuur door China in ruil voor de uitvoer van mineralen naar de Volksrepubliek. Het programma is 6 miljard dollar waard.

Nieuwe onderhandelingen

De Congolese regeringswoordvoerder Patrick Muyaya verklaarde aan het persbureau Reuters dat het bezoek van de Congolese president aan China de samenwerking tussen beide landen zal versterken. “We willen nieuwe betrekkingen met China opbouwen op een solide basis”, zei hij.

De regering in Kinshasa wil opnieuw onderhandelen over het programma van 6 miljard dollar. De huidige versie is ongunstig voor de Democratische Republiek Congo. Volgens de Congolezen zijn de Chinese partners ook hun beloften over infrastructuurinvesteringen in ruil voor koper en kobalt niet nagekomen.

“De vriendschap tussen China en de Democratische Republiek Congo heeft een lange geschiedenis”, aldus de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning. “De afgelopen jaren is het wederzijdse politieke vertrouwen tussen China en de Democratische Republiek Congo gestaag verdiept, en de praktische samenwerking heeft vruchtbare resultaten opgeleverd.”