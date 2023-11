Britse centrale bank houdt rente stabiel

De Bank of England (BoE), de Britse centrale bank, heeft opnieuw niet aan de rente gemorreld. Die blijft dus onveranderd op 5,25 procent, het hoogste peil in vijftien jaar. Dat heeft de BoE donderdag aangekondigd. Economen hadden die beslissing verwacht.

Het is de tweede keer op rij dat de Britse rente onveranderd blijft, na september. Voordien waren er veertien renteverhogingen geweest sinds eind 2021, toen de rente nog net boven nul stond.

Zes van de negen centrale bankiers stemden voor het behoud van de rente op 5,25 procent, het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008. De anderen waren voorstander van een verhoging met een kwart procentpunt. ‘We hebben de rente deze maand onveranderd gelaten, maar we houden van nabij in de gaten of verdere verhogingen nodig zijn’, zei gouverneur Andrew Bailey. Het is volgens hem in elk geval ‘veel te vroeg’ om aan een eventuele renteverlaging te denken.

De Bank of England toonde zich donderdag ook somberder over de economische groei. Die zou dit jaar 0,5 procent bedragen, maar in 2024 stilvallen. Eerder was er ook voor 2024 uitgegaan van 0,5 procent groei. Voorts zou de inflatie pas eind 2025 vertragen tot 2 procent – wat als een gezonde inflatie beschouwd wordt – in plaats van in het tweede kwartaal van 2025.

Eerder besloten de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve ook al om hun rentetarieven ongewijzigd te laten. De centrale banken willen daarmee eerst de impact van de voorgaande renteverhogingen afwachten. In de eurozone en de Verenigde Staten is de inflatie inmiddels flink afgekoeld. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie ook flink gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van dik 11 procent in oktober vorig jaar.