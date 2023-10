Bouwheer Lantis moet extra PFAS-grond afvoeren van Oosterweelwerf

Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken) heeft een proces-verbaal gekregen van de Omgevingsinspectie. Dit omdat een grote hoeveelheid PFAS-houdende grond die op de werf op Linkeroever werd gebruikt, alsnog moet worden afgevoerd. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt dat Lantis met voorbedachten rade handelde, Lantis zelf stelt dat de grond destijds onder grondverzetsreglementering viel, maar nu als afval moet worden beschouwd.

In totaal zal Lantis naar eigen zeggen 110.000 m³ PFAS-houdende grond afvoeren die al verwerkt was binnen het Oosterweelproject, maar nog bereikbaar is. Nog eens 36.500 m³ werd reeds definitief toegepast in weginfrastructuur en wordt daar gelaten. “Er gaat geen risico uit voor mensen, dieren en planten”, zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis. “De gronden zijn immers volledig ingepakt en kunnen zich niet verspreiden via de lucht, noch kan er verspreiding naar het grondwater optreden.” Het voordeel van het afvoeren weegt daarom niet op tegen de hinder die de bijkomende werken zouden opleveren, meent Lantis.

Het grondverzet in kwestie gebeurde in een periode waarin de Oosterweelwerken gebukt gingen onder juridische procedures over de PFAS-verontreiniging op de werf. De technische verslagen waarop Lantis zich baseerde, werden tot twee keer toe door de Raad van State geschorst.

Algemeen belang

“Het is puur een kwestie van welke milieuwetgeving van toepassing is: de Vlaamse bodemreglementering of de Vlaamse afvalreglementering”, zegt Hellemans. “Het gaat om twee verschillende regimes op een ongewijzigde feitelijke werfsituatie. Door de intrekking van de technische verslagen kan de Afdeling Handhaving niet anders dan ons een proces-verbaal overmaken wegens mogelijke inbreuken op de afvalreglementering.” Maar Lantis zegt nooit de bedoeling te hebben gehad “afval” onbeheerd achter te laten.

BBL pikt die uitleg niet. “Als je in het algemeen belang handelt, dan moffel je niet nog snel gronden weg wanneer je weet dat die binnenkort als gevaarlijk bestempeld worden”, zegt woordvoerder Tycho Van Hauwaert. (Belga)