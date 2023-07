België is minder aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

In de eerste helft van dit jaar openden zo’n 11 procent minder internationale bedrijven een filiaal in België dan in het eerste halfjaar van 2022. Dat blijkt uit de cijfers van Trends Business Information. Een andere vaststelling is dat Brussel almaar minder nieuwe ondernemers aantrekt, vooral ten voordele van Vlaamse Brabant.

De oprichting van nieuwe ondernemingen lijkt te vertragen. Het aantal starters is licht gedaald tegenover 2023 (-1,69%). Dat deficit kan nog weggewerkt worden in het tweede halfjaar.

Er tekenen zich echter twee zorgwekkende trends af. Ten eerste lijken de internationale bedrijven België een beetje te mijden. We tellen er 2.864 nieuwe tijdens het eerste halfjaar, tegenover 3.235 vorig jaar en 3.983 in 2021. Die daling met 11,47 procent brengt ons bijna terug bij de cijfers van 2020 (2.661 nieuwe bedrijven), wat door de pandemie een ellendig jaar was. Er gingen ook 958 filialen van internationale ondernemingen dicht, een stijging van 26,39 procent. België wordt duidelijk minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders en dat is verontrustend.

Brussel slabakt, Vlaams-Brabant bloeit

Een tweede vaststelling is dat Brussel 7,01 procent minder 6.537 starters zag (7.030 in 2022 en 7.405 in 2021). We kunnen er zeker van zijn dat dit verschil de komende weken niet meer wordt weggewerkt. Vlaams-Brabant trekt duidelijk de bedrijven aan die niet voor de hoofdstad kiezen. We tellen er 4.255 nieuwe ondernemingen (+5,87%), meer dan de voorbije vijf jaar telkens het geval was. Het is bovendien de enige provincie waar het aantal nieuwe zelfstandigen hoger ligt dan vorig jaar, namelijk 3.291 (+0,27%). Vlaams-Brabant is momenteel de aantrekkelijkste ondernemersprovincie van het land.

Netto is er groei

Er zijn 3,87 procent minder stopzettingen in het eerste halfjaar (48.096). Dat cijfer kan de komende weken nog veranderen. Ook hier vormt Vlaams-Brabant de uitzondering. Het is de enige provincie waar de cijfers stijgen (+1,69%), met 4.938 stopzettingen. Het gaat hoofdzakelijk om rechtspersonen: 1.385, of een stijging met 6,13 procent. Bij de zelfstandigen blijft het cijfer met 3.553 eenheden gelijk aan dat van 2022.

Het resultaat van al die cijfers is dat het aantal bedrijven in België netto nog altijd groeit: 15.318 extra in het eerste halfjaar, of plus 5,85 procent. Absoluut is die groei al een paar jaar stabiel, maar procentueel daalt hij omdat er almaar meer ondernemingen actief zijn in ons land.

Meer faillissementen

Trends Business Information noteerde 5.340 vonnissen in de eerste jaarhelft. Dat is een stijging met 5,40 procent tegenover het eerste halfjaar van 2022. We zitten echter nog niet aan de 5.919 vonnissen van 2019, het jongste referentiejaar op dat vlak. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s.

Luik (500 of +32,85%), Luxemburg (65 of +25%), West-Vlaanderen (700 of +20,78%) en Vlaams-Brabant (554 of +53,10%) kennen spectaculaire stijgingen. Brussel daarentegen (775 of -26,01%), en in mindere mate Antwerpen (1.077 of -4,45%), zijn de twee enige regio’s die een daling kennen. We mogen daar echter geen teken van een gezonder economisch weefsel in zien. Er zijn daar wellicht problemen met de opsporing en met de middelen, die ervoor zorgen dat vonnissen vertraging oplopen.

Uit de cijfers vallen ook enkele probleemsectoren te ontdekken: Algemene bouw van residentieel vastgoed: 13,20%; kleinhandel in auto’s en andere lichte voertuigen: +33,87%; eetgelegenheden met volledige service: +27,25%; eetgelegenheden met beperkte service: +14,88%; overige post- en koerierdiensten: +23,44%; kappers: +35,94%. Voor de cafés en bars zijn de cijfers redelijk stabiel: 262 (+3,57%). Dat cijfer blijft niettemin hoog.