Banken gaan fors onderuit bij start Europese beurzen na problemen bij Amerikaanse bank Silicon Valley Bank

Wat is er aan de hand?

Silicon Valley Bank, een Amerikaanse bank die vaak actief is als bankier van Amerikaanse technologiebedrijven, zit in de slechte papieren. Het aandeel kelderde donderdag 60 procent nadat de bank, een kleinere speler, aangekondigd had dat ze 2,25 miljard dollar kapitaal wil ophalen om de financiën te stutten.

De kapitaaloperatie zorgt voor grote paniek. Investeerders adviseerden volgens Bloomberg de bedrijven in hun portfolio om hun tegoeden bij de bank weg te halen. De top van de bank riep al op tot kalmte.

De problemen bij Silicon Valley Bank straalden donderdag ook af op andere banken. De vier grootste Amerikaanse banken, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo, verloren samen meer dan 52 miljard dollar.