Autoverkoop in Europa trekt voorzichtig aan in 2024

In 2024 werden in Europa 10,6 miljoen nieuwe wagens ingeschreven, een stijging van 0,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt ACEA, de Europese vereniging van autobouwers, in haar jaaroverzicht.

Een aantal grote markten zoals Frankrijk (-3,2 procent), Duitsland (-1 procent) en Italië (-0,5 procent) lieten wel nog altijd een daling zien, terwijl Spanje een sterke groei (+7,1 procent) optekende. In België was er een daling van de verkoop van nieuwe wagens met 6 procent.

Volkswagen marktleider

Benzinewagens blijven in Europa het meest populair, met een marktaandeel van 33,3 procent. Daarna volgen hybride modellen (30,9 procent) en elektrische voertuigen (13,6 procent). Diesel is goed voor een marktaandeel van 11,9 procent.

Volkswagen blijft met een aandeel van 26,7 procent (+0,6 procentpunt) marktleider in Europa. De Duitse groep verkocht vorig jaar 3,2 procent meer wagens in Europa. De nummer twee, het Franse Stellantis, verkocht dan weer een pak minder (-7,2 procent) en zag zijn marktaandeel dalen van 17,8 procent in 2023 tot 16,4 procent vorig jaar. Op de derde plaats staat Renault, met een marktaandeel van 11 procent en 1,9 procent meer verkoop in 2024.