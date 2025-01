Arco-petitie op een zucht van drempel in Vlaanderen. Brussel en Wallonië blijven achter

Een petitie bij het federale parlement om een dading te verkrijgen in het Arco-dossier werd al 14.390 keer ondertekend. De drempel van 14.500 onlinehandtekeningen is er binnen bereik, maar in Wallonië en Brussel blijft de respons op de actie ondermaats.

Binnenkort verloopt de ondertekeningstermijn van de petitie bij het federaal parlement voor het verkrijgen van een dading in het Arco-dossier. Met die petitie wilde de vzw AAT (Arcopar Actieteam) een hoorzitting afdwingen in de Kamer en de parlementsleden aanmanen het denkspoor van een dading te bestuderen.

Met de eindstreep in zicht staat de petitie in Vlaanderen op een zucht van de 14.500 benodigde onlinehandtekeningen. Maar liefst 14.390 Vlamingen ondertekenden de petitie. Om een hoorzitting af te dwingen moet de petitie ook 8.000 ondertekenaars in Wallonië en 2.500 in het Brussels Gewest tellen. En daar blijft de respons laag. Er zijn in Wallonië en Brussel respectievelijk 1.758 en 197 onlinehandtekeningen verzameld.

Laatste kans om centen terug te zien

Een dading is voor veel gedupeerden in de Arco-zaak de laatste kans om nog iets terug te zien van hun spaarcenten. De zaak is verjaard voor alle coöperanten die zich niet hebben aangesloten bij een groepsclaim zoals die van Deminor of Arcoclaim. Die gerechtelijke procedures lopen, maar zullen allicht pas, door de gerechtelijke achterstand, in 2027 of 2028 een vervolg krijgen.

Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging, die geld van organisaties en particulieren investeerde in de financiële groep Dexia. Toen die in 2011 omviel, gingen de coöperatieve Arco-vennootschappen in vereffening. Bij het debacle verloren ongeveer 150.000 verenigingen en 650.000 particulieren in totaal 1,6 miljard euro. Zij werden daarvoor, ondanks talloze politieke beloften, niet vergoed.

Wat doen Vlaamse parlementsleden?

Het ziet er dus naar uit dat de petitie zijn doel, een hoorzitting in het federale parlement, niet zal halen vanwege de tegenvallende resultaten in Wallonië en Brussel. Bij de indieners van de petitie vraagt men zich niettemin af of het succes in Vlaanderen zonder gevolgen kan blijven. “De petitie is een van de succesvolste ooit ingediend in de Kamer. Een relevant aantal Vlamingen vindt dit dossier duidelijk belangrijk”, zegt een stem die dicht bij de vzw AAT staat. “Kunnen de Vlaamse parlementsleden dit signaal zomaar negeren?”

In kringen van gedupeerde Arco-coöperanten heerst ook nogal wat verontwaardiging over het feit dat in de zogenoemde supernota van formateur De Wever met geen woord over Arco gerept wordt. “Je vraagt je af wat je in dit land als burger moet doen om door de politiek gehoord te worden”, luidt het. “De Arizona-onderhandelaars zouden minstens het gesprek met vertegenwoordigers van de gedupeerden kunnen aangaan.”