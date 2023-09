Antwerpen en Charleroi krijgen onderzoekscentra voor waterstoftechnologie

Antwerpen en Charleroi krijgen elk een nieuw onderzoekscentrum voor waterstoftechnologie, met elk een eigen specialisatie. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist. Het is de bedoeling de bouw af te ronden in de periode 2026-2027.

De Vivaldi-regering keurde eerder al een federale waterstofstrategie goed. Die past in de ambitie om te evolueren naar honderd procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. De achterliggende gedachte is dat ons land niet alleen hernieuwbare energie nodig heeft om volledig koolstofneutraal te worden, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof.

Pioniersrol

De waterstofstrategie moet er onder meer voor zorgen dat België een pioniersrol speelt op het vlak van waterstof, maar ook dat alle spelers en know how hun krachten bundelen. De oprichting van de expertisecentra – die luisteren naar de naam “VKHyLab” – past in dat kader. Ze worden ondersteund door het herstel- en investeringsplan voor 16,2 miljoen euro.

“De twee expertisecentra worden een echte pool van talent en innovatie, open voor externe partners, uit de academische wereld, onderzoeksinstituten en de industrie”, benadrukt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Koolstofarme waterstof is een van de belangrijkste technologieën om de ecologische transitie van de Belgische industrie te realiseren. De toekomstige onderzoekscentra zullen een ultramoderne omgeving bieden voor fabrikanten in de chemische, lucht- en ruimtevaart- en energiesector om zich te positioneren als wereldkampioenen in waterstof”, vult staatssecretaris Thomas Dermine (PS) aan.

Petrochemie en staal

Het eerste onderzoekscentrum komt op een terrein van 2,2 hectare in het Next Gen District van de Antwerpse haven. Het zal zich richten op petrochemie, transport, opslag en compressie van moleculen, offshore energieproductie en verbrandingsmotoren voor maritiem transport. Het tweede onderzoekscentrum komt op een terrein van 2,5 hectare in het Cleantech District aan de Porte de l’Ouest in Charleroi. Dat zal zich toespitsen op productie door elektrolyse of plasmalyse, verbranding voor warmteproductie in de zware industrie zoals staal en cement, en certificering van instrumentatie. Daarnaast zal een specifieke specialisatie in vloeibare waterstof de lucht- en ruimtevaartsector versterken bij de ontwikkeling van mechanische onderdelen.

Als volgende stap wordt er nu een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de engineeringstudies, als voorbereiding op de bouw van de centra. De werken beginnen zodra de nodige vergunningen zijn verkregen in 2025, en de voltooiing is gepland voor 2026-2027. Het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica werd aangesteld als projectmanager en exploitant van de toekomstige locaties.