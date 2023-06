Ans Persoons volgt Pascal Smet op als staatssecretaris

Ans Persoons volgt Pascal Smet op als Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Smet nam afgelopen weekend ontslag na de aanzwellende commotie over het bezoek van de burgemeester van Teheran en diens delegatie aan de Brussels Urban Summit 2023.

Ans Persoons (44) was tot nu toe schepen in de Stad Brussel. Ze was er bevoegd voor Stedenbouw, Openbare Ruimte, Nederlandstalig Onderwijs en Nederlandstalige aangelegenheden.

Persoons werd geboren in Antwerpen (1979). Ze studeerde geschiedenis in Gent (UGent) en Politieke Wetenschapen in Parijs (Sciences Po Paris).

Na haar afstuderen werkte Persoons onder meer bij het Verbindingsbureau Brussel-Europa aan de integratie van de internationale gemeenschap in de stad en het versterken van de positie van Brussel als hoofdstad van Europa. Ze was ook voorzitster van de afdeling van sp.a in Brussel-Stad en voorzitster van de raad van bestuur van de vzw die het Atomium beheert.

In 2012 kwam ze op bij de lokale verkiezingen en werd ze verkozen. Persoons werd toen schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie.

In 2017 nam ze ontslag uit die coalitie in de nasleep van het Samusocial-schandaal en het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur. Haar bevoegdheden werden overgeheveld naar andere schepenen. Bij de vorige verkiezingen in 2018 trok ze de burgerlijst Change.Brussels. Deze beweging ging ondertussen op in one.brussels – Vooruit.

Persoons woont ondertussen al bijna 20 jaar in Brussel. Na 10 jaar in de vijfhoek, verhuisde ze enkele jaren geleden naar Laken. Haar partner is een Brit, samen hebben ze twee dochters: Frances (°2014) en Robyn (°2017). Persoons bracht eerder onder meer een ‘survival guide’ uit voor mensen die nieuw zijn in Brussel om hun alles te leren over leven in de hoofdstad.