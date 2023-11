Aantal werkzoekenden in Vlaanderen stijgt met 17 procent

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is in oktober op een jaar tijd met zowat 17 procent gestegen tot 213.446 personen, zo meldt de VDAB dinsdag. De cijfers zitten al langer in stijgende lijn omdat de groep voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden, die geen recht hebben op een uitkering, toeneemt. De vergoede werkloosheid is anderzijds wel gedaald.

Het aantal voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden steeg op een jaar tijd met 50 procent tot 92.700. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daalden met 2 procent tot 104.971. Nog net iets minder dan de helft van de werkzoekenden zonder werk zijn werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, aldus de Vlaamse arbeidsbemiddelaar. Voorts gaat het om jongeren in de beroepsinschakelingstijd en de categorie overigen.

Ten opzichte van september is het aantal werkzoekenden zonder werk met iets meer dan 1.000 personen gedaald. “De instroom in de maand oktober bedroeg ongeveer 25.500, terwijl de uitstroom bijna 27.000 was”, stelt de Vlaamse arbeidsbemiddelaar in het maandelijkse werkzoekendenbericht. Ruim drie op de vier uitstromers gingen aan het werk.

Niet beroepsactief

De VDAB onderstreepte eerder dit jaar in reactie op de werkzoekendencijfers nog dat de stijging van het algemene cijfer te danken is aan de inschrijving van steeds meer mensen die niet beroepsactief waren. Het gaat onder meer om mensen met een leefloon of ziekte-uitkering of om inburgeraars. “Het bereiken van deze mensen is broodnodig, want het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering blijft dalen”, klonk de verwijzing naar in het invullen van de vele vacatures.

De VDAB registreerde vorige maand naast de werkzoekenden zonder werk ook meer dan 73.000 werkende burgerklanten en bijna 15.000 studenten en anderen.