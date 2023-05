Aandeel buitenlandse werknemers op onze arbeidsmarkt was nooit zo hoog

Nooit waren er meer buitenlanders aan het werk in de Belgische bedrijven dan afgelopen jaar. Ongeveer 1 op de 6 werknemers (15,8 procent) op onze arbeidsmarkt heeft momenteel niet de Belgische nationaliteit.

Dat blijkt uit een rapport van hr-dienstverlener Acerta. Vijf jaar geleden lag hun aandeel nog een kwart lager.

Van buiten de Europese Unie

Opvallend is dat vooral het aandeel werknemers van buiten de Europese Unie het afgelopen jaar sterk gestegen is: 8,8 procent van alle werknemers komt niet uit de EU. Eind 2021 was dat nog 8,1 procent.

Een mogelijke verklaring voor deze opmerkelijke stijging is dat de regering vorig jaar de procedure versoepelde voor sommige buitenlanders om hun werk- en verblijfsvergunning voor ons land te regelen, legt Acerta uit in een persbericht.

Meer 60-plussers

Ook opvallend: het afgelopen jaar zijn maar liefst 30 procent meer 60-plussers met een andere nationaliteit aan de slag gegaan in de Belgische bedrijven. Dat is de sterkste stijging over alle leeftijdscategorieën heen.

Dertigers en veertigers blijven onder de buitenlandse arbeidskrachten in absolute aantallen wel de best vertegenwoordigde leeftijdsgroepen.

Opvallende stijgers

Marokkanen blijven na de Belgen de best vertegenwoordigde nationaliteit op onze arbeidsmarkt. Ze maken 9 procent van alle werknemers uit. Verschillende Europese nationaliteiten vervolledigen de top 5: Fransen (8,2 procent), Nederlanders (7,3 procent), Roemenen (7 procent) en Polen (5,6 procent).

Twee opvallende stijgers in de rangschikking zijn Oekraïners (+97,7 procent ten opzichte van 2021) en Afghanen (+13,9 procent). Intussen komt 1,7% van de werknemers in ons land uit Afghanistan. Oekraïners maken nu 1,3% van alle niet-Belgen in de Belgische bedrijven uit. Daarmee zijn ze de zevende grootste groep van alle niet-EU werknemers in ons land.

Sectoren

Ook over de sectoren zien we een ongelijke vertegenwoordiging van niet-Belgische werknemers. Vervoer & logistiek (25,7 procent) en de voedingsindustrie (21,1 procent) bijvoorbeeld stellen meer dan gemiddeld niet-Belgen tewerk.

Voorbeelden van sectoren die merkelijk minder dan gemiddeld niet-Belgen in dienst hebben, zijn de social profit (11,6 procent) en de chemische en farmaceutische sector (8,5 procent).

Gebrek aan concreet diversiteitsbeleid

Ook al stijgt het aantal buitenlanders op onze arbeidsmarkt jaar na jaar, toch hebben drie op de vier ondernemingen – bij gebrek aan een duidelijk beleid – moeilijkheden om verschillende nationaliteiten en culturen te integreren op de werkvloer. Dat zorgt soms voor spanningen op de werkvloer.

Inclusie draait om inzetten op talent, groeipotentieel zien en de ondersteuning bieden die mensen nodig hebben om in hun kracht te staan. Sabine Goossens

41% van de bedrijven heeft een beleid zonder concrete doelen en 33% heeft nog geen beleid om de verschillende nationaliteiten en culturen (beter) te integreren op de werkvloer.

“Om een effectief diversiteitsbeleid te installeren, moet je als onderneming of organisatie in eerste instantie een duidelijk kader scheppen,’ zegt Sabine Goossens, experte diversiteit & inclusie van Acerta Consult. ‘Dit kader geeft richting aan een hr-beleid dat duurzame acties structureel aanpakt in meerdere domeinen zoals rekrutering, interne communicatie, talentontwikkeling en interne mobiliteit. Inclusie draait om inzetten op talent, groeipotentieel zien en de ondersteuning bieden die mensen nodig hebben om in hun kracht te staan.”

