1 jaar oorlog in Oekraïne: Poetin schort deelname aan kernwapenverdrag met VS op

Rusland schort zijn deelname aan New START, het belangrijkste nucleaire ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten, op. Het is de belangrijkste aankondiging in de toespraak die president Vladimir Poetin gaf over de staat van Rusland, kort voor de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne.

Het verdrag tussen beide landen dateert van 2002.

Poetin zei ook dat Rusland klaar moet zijn om kernwapens te testen als de VS dat eerst doen.

1 jaar oorlog in Oekraïne

Komende vrijdag, 24 februari, is het een jaar geleden dat president Poetin het bevel gaf om Oekraïne binnen te vallen.

De leider van het Kremlin sprak in het evenementencentrum Gostiny Dvro in Moskou voor de vertegenwoordigers van de Federatieve Vergadering, die bestaat uit de Doema (lagerhuis) en de Federatieraad (hogerhuis), en militairen die in Oekraïne hebben gevochten.

Poetin praatte over de oorlog en de huidige toestand in Rusland, maar ook de economie en het sociaal beleid. “Ik spreek op een moeilijk en cruciaal moment voor Rusland, in een periode van enorme veranderingen in de hele wereld,” stak Poetin van wal.

Hij beloofde zijn “speciale militaire operatie” in Oekraïne voort te zetten. “Om de veiligheid van ons land te waarborgen, om de bedreigingen van een neonazistisch regime weg te nemen dat sinds de staatsgreep van 2014 in Oekraïne bestaat, is besloten een speciale militaire operatie uit te voeren. En we gaan stap voor stap, zorgvuldig en methodisch, de doelstellingen bereiken die voor ons liggen.”

“Westen maakt van pedofilie de norm”

Poetin beschuldigde het Westen ervan de oorlog in Oekraïne te gebruiken om Rusland “af te maken” en verantwoordelijk te zijn voor de escalatie. “De elites van het Westen maken geen geheim van hun doel: Rusland een strategische nederlaag toebrengen, dit wil zeggen voor eens en altijd met ons afrekenen”, zei hij.

De president beweerde ook dat het Westen van pedofilie “de norm” maakt. “Kijk wat ze met hun eigen volk doen: de vernietiging van gezinnen, van culturele en nationale identiteiten, de perversie en het misbruik van kinderen tot en met pedofilie worden tot norm verklaard. En priesters zijn verplicht huwelijken tussen homoseksuelen in te zegenen”, zei hij in zijn toespraak.

Geannexeerde regio’s

De Kremlinleider beloofde ook wederopbouw en jobs in de door Rusland geannexeerde regio’s in Oekraïne, wat hem op een staande ovatie van honderden toehoorders kwam te staan.

Tot dusver controleert Rusland echter slechts een deel van de regio’s Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson, die in strijd met het internationaal recht zijn geannexeerd. Oekraïne houdt vol dat het de regio’s opnieuw zal bevrijden van de Russische bezetting. Bij de gevechten zijn al duizenden mensen omgekomen.

Tijdens een minuut stilte herdachten Poetin en het publiek de oorlogsslachtoffers, vlak voor de verjaardag van de oorlog waartoe Poetin de opdracht gaf. Komende vrijdag, 24 februari, is het een jaar geleden dat de president het bevel gaf om Oekraïne binnen te vallen.

Deze speech was de achttiende jaarlijkse ‘state of the nation’ van Poetin tot nu toe. De vorige dateert van een kleine twee jaar geleden, in april 2021. Vorig jaar was er geen; de president weet dat toen aan de zeer hoge “dynamiek van de gebeurtenissen”.

VS: “Absurd”

De Amerikaanse regering heeft meteen na de toespraak de beschuldigingen van Poetin dat de westerse bedreiging richting Rusland de invasie van Oekraïne rechtvaardigt, “absurd” genoemd.

“Niemand valt Rusland aan. Het idee dat Rusland door Oekraïne of wie dan ook militair wordt bedreigd, is absurd”, zei Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, aan verslaggevers.