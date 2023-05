Loon van CEO’s Bel20-bedrijven daalt met 10 procent

De CEO’s van de grote twintig beursgenoteerde ondernemingen in ons land verdienden in 2022 gemiddeld 2,7 miljoen euro. Dat is 10 procent minder dan in 2021. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

2022 had het jaar van de economische opleving moeten zijn na de coronajaren 2020 en 2021, aldus De Tijd. Maar de oorlog in Oekraïne, de sterke stijging van de energieprijzen en de hoge inflatie staken stokken in de wielen. In die moeilijke omgeving stond de winstgevendheid van de ondernemingen onder druk volgens de krant. De gezamenlijke winst van de Bel20-bedrijven, de grootste beursgenoteerde ondernemingen van het land, daalde vorig jaar met bijna een kwart. Dat had een impact op de verloning van de toplui. De financiële prestaties van het bedrijf bepalen mee het variabele loon van de CEO, dat een belangrijk deel is van zijn loonpakket.

De CEO van een Bel20-bedrijf verdiende in 2022 gemiddeld 2,7 miljoen euro, blijkt uit het jaarlijkse overzicht dat de Tijd maakt op basis van de remuneratieverslagen die de beursgenoteerde bedrijven publiceren. In 2021 was dat 3 miljoen euro. Het vaste salaris bedroeg gemiddeld 870.000 euro. Het variabele deel, afhankelijk van het halen van doelstellingen, kwam gemiddeld uit op 1,7 miljoen euro, 12 procent minder dan in het voorgaande jaar. Acht CEO’s zagen hun variabele vergoeding dalen.