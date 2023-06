Nieuwe glasfabriek Lommel levert 300 directe jobs op

Glasbedrijf Glas Trösch bouwt in Lommel een nieuwe fabriek. De investering levert 300 directe banen op, zo maakte de Zwitserse groep woensdag bekend, zo schrijft het persagentschap Belga.

De nieuwe productiesite, met een oppervlakte van 35 hectare, komt er op de voormalige Philips-site in Lommel. Glas Trösch zal er vlakglas voor de bouwsector en de zonnepanelenindustrie maken, met een capaciteit om “jaarlijks meer dan 300.000 huizen te kunnen voorzien van hoogwaardig isolerend glas in België en de buurlanden”.

Hoe groot het investeringsbedrag is, maken de Zwitsers niet bekend. Ze verwachten dat de fabriek 300 directe en 1.000 indirecte banen zal opleveren.

Drievoudig glas

Glas Trösch voorziet door de Europese push naar almaar duurzamere gebouwen en de opkomst van drievoudig glas voor betere isolatie dat de markt voor glas jaarlijks met 8 procent zal groeien tot 2030.

“Maar ondanks die groeiende vraag naar vlakglas is het aanbod in West-Europa de afgelopen tien jaar afgenomen”, zegt de Zwitserse groep. “Momenteel zijn de bouwsector en ramenproducenten in de West-Europese regio zelfs afhankelijk van glasproducenten in China of Turkije en heeft het geïmporteerde glas een grote logistieke voetafdruk.”

Arbeidsmarkt, logistiek netwerk, industrieterreinen

De keuze voor Lommel verklaart Glas Trösch met “de nabijheid van zandgroeven, het multimodale logistieke netwerk en de beschikbaarheid van geschikte industrieterreinen, een goed geschoolde arbeidsmarkt en diensten”. De aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt en het glasbedrijf verwacht die in het vierde kwartaal van dit jaar te krijgen. De bouw van de fabriek zou volgend jaar kunnen starten, de productie een jaar later.

Glas Trösch is via zijn Nederlandse dochter Scheuten, die het in 2020 overnam, al actief in België met een fabriek in het Vlaams-Brabantse Diest.

Tweede grote speler

Met de nieuwe investering krijgt Lommel er op korte tijd een tweede grote speler bij in de glasindustrie. In december had de Turkse groep Ciner al een investering van 500 miljoen euro aangekondigd in een nieuwe fabriek voor glazen flesjes, die ook in 2025 zou moeten opstarten. Ciner sprak van minstens 500 directe en nog eens 500 indirecte jobs.