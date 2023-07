Limburgse bedden- en matrassenfabrikant Veldeman failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank heeft de Limburgse producent van matrassen, lattenbodems en boxsprings Veldeman failliet verklaard. Bij de groep werkten 450 mensen, van wie 230 in België. Een deel hiervan kan bij een eventuele doorstart mogelijk opnieuw aan het werk.

Veldeman werd in 1954 in Hasselt opgericht en groeide doorheen de jaren uit tot een van de grootste werkgevers in Limburg. Vorig jaar noteerde de groep nog een omzet van 20 miljoen euro.

In de problemen na overname

De groep kwam in de problemen na de volledige overname van het Franse Maison de la Literie in 2022, een in Frankrijk bekende distributeur met een netwerk van 300 beddenspeciaalzaken. Veldeman was samen met de Franse oprichtersfamilie Elmalek al jaren medeaandeelhouder bij Maison de la Literie dat reeds reeds enige tijd kampte met financiële problemen. Hierdoor voerde de Veldeman Groep enkele kaptiaalverhogingen door bij de Franse distributeur van bedden. In oktober vorig jaar nam de groep Veldeman het noodlijdende Maison de la Literie volledig over. Na de overname zijn er bij de Franse dochter nog financiële lijken uit de kast gevallen waardoor de hele groep in de problemen kwam.

Geen geïnteresseerde koper meer

Door die financiële situatie, de stijging van de grondstoffenprijzen na de coronapandemie en de gevolgen van de energiecrisis moest er in april een procedure van gerechtelijke reorganisatie opgestart worden. Daardoor kreeg Veldeman bescherming tegen zijn schuldeisers. Na de aanstelling van een gerechtsmandataris waren er gesprekken met een geïnteresseerde koper. Die gesprekken zijn echter, na een akkoord, afgesprongen omdat de gerechtsmandataris de waardering van het vastgoed niet hoog genoeg vond.