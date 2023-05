Limburgs bedrijf wil als eerste in België vloeibaar biogas produceren

Het Limburgse bedrijf Biogas Bree gaat een biogascentrale bouwen om vloeibaar biogas, of bio-lng, te produceren. Het is daarmee naar eigen zeggen de eerste in België.

Vloeibaar biogas is een duurzamere brandstof voor vrachtwagens en schepen. “Het kan volgens het bedrijf vooral op interesse rekenen van de Duitse en de Nederlandse transport- en scheepvaartsector, “die volop inzetten op vergroening van de vloot”, zo staat in een persbericht. Aan de Belgische markt kan er nog niet worden geleverd, omdat er nog geen wetgeving is.

CO2-afvang

De vergunning voor de installatie is rond, Biogas Bree verwacht dat ze in september 2024 klaar zal zijn. Het gaat om een investering van 11 miljoen euro. In de installatie zal biogas eerst worden omgezet naar biomethaan en vervolgens vloeibaar worden gemaakt, wat dan tot bio-lng leidt. Er zal ook CO2 opgevangen en opgeslagen worden.

“Vandaag zijn er in Europa al een handvol bio-lng-centrales actief, maar in België zijn we de eerste die hierop inzetten”, zegt Chris Schelfhout, een van de bestuurders van Biogas Bree. “Met deze installatie zullen we ervoor kunnen zorgen dat er jaarlijks 13 miljoen kilometer minder met vervuilende fossiele brandstof wordt gereden. Zo zorgen we voor een besparing van 14.300 ton CO2-uitstoot.”

7.500 gezinnen voorzien van groene stroom

Biogas Bree startte een tiental jaar geleden met een biogascentrale. Daarin worden resten van voedingsbedrijven en mestoverschotten in reactors vergist tot biogas. “Die opgewekte energie wordt momenteel al gebruikt om zowat 30.000 mensen, of grofweg 7.500 gezinnen, van groene stroom te voorzien”, klinkt het. Er werken momenteel zes mensen voor het bedrijf. (Belga)