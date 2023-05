Liechtenstein is van plan om de bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel voor bepaalde overheidsdiensten. Het land staat er ook voor open om op termijn een deel van zijn financiële reserves in bitcoins te investeren. Volgen andere Europese landen het voorbeeld van de dwergstaat?

Liechtenstein zet de deur op een kier voor de bitcoin. Volgens een nieuw regeringsvoorstel aanvaardt de dwergstaat betalingen in bitcoins voor bepaalde overheidsdiensten. De bitcoin krijgt daarmee dezelfde status als de Zwitserse frank, de officiële munteenheid van Liechtenstein.

Premier Daniel Risch, bevoegd voor Financiën, zei aan de Duitse zakenkrant Handelsblatt dat betalingen met de cryptomunt onmiddellijk worden ingeruild voor franken, om geen risico’s met wisselkoersen te nemen. Hij zei ook dat Liechtenstein openstaat om een deel van zijn financiële reserves in bitcoins te investeren, maar dat het daar nog te vroeg voor is. “Cryptoactiva zoals de bitcoin zijn momenteel nog te risicovol”, luidt het. “Maar die inschatting kan veranderen.” Liechtenstein is schuldenvrij. Het land beschikt momenteel over 2,2 miljard frank aan reserves, zowat 2,5 keer de jaarlijkse begroting.

“Het is opvallend dat veelal de kleinere staten meer bereidheid en lef tonen om hun deuren open te zetten voor de bitcoin en de cryptomarkt in het algemeen”, merkt bitcoinexpert Levi Haegebaert op. “El Salvador is een extreem voorbeeld waar crypto als dagelijks betaalmiddel dient. Hongkong heeft dit jaar gezegd dat het een internationale cryptohub wil worden. Singapore heeft transparante regelgeving voor de cryptomarkt en Luxemburg doet dat ook.”

Toch is een rijk land zoals Liechtenstein, dat nog steeds de reputatie van belastingparadijs meesleurt, een heel andere case dan El Salvador. Wat heeft het te winnen?

LEVI HAEGEBAERT. “Betalingen accepteren is een eerste stap, maar vooral de investering van de financiële reserves zal een belangrijke volgende stap worden voor de dwergstaat. Het rommelt al langer in de financiële sector en dat is de voorbije maanden weer gebleken met de problemen bij onder meer Credit Suisse en Silicon Valley Bank. Liechtenstein kan op termijn zijn risico’s spreiden en een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar uitbouwen door in bitcoins te investeren. Onlangs heeft ook Frankrijk verklaard dat het minder afhankelijk wil zijn van de Amerikaanse dollar.”

“Verder is de investering in de bitcoin – en dat geldt voor alle duidelijkheid niet voor andere cryptovaluta – asymmetrisch. We zitten nog steeds in een beginstadium van de ontwikkeling en de bitcoin heeft nog heel wat te bewijzen. Bij succes kan de waarde sterk groeien, terwijl de terugval bij het falen vermoedelijk veel kleiner is. Het is dus logisch dat Liechtenstein op termijn zijn investeringen wil diversifiëren.”

“En dan kom ik bij een derde punt: het aantrekken van cryptobedrijven en investeerders in de nog jonge cryptomarkt. Dat is ook het uitgangspunt van onder andere Hongkong en Singapore. Daarin verschilt hun motief van dat van El Salvador en andere Zuid-Amerikaanse landen. In Zuid-Amerika is het vooral te doen om het bieden van een alternatief betaalmiddel.”

Is de bitcoin door zijn hoge volatiliteit geschikt als betaalmiddel?

HAEGEBAERT. “Het is een belangrijk gegeven dat Liechtenstein meteen de bitcoin omzet naar Zwitserse franken. Dat is interessanter dan wat El Salvador doet. In zijn huidige vorm is het verhandelen van bitcoins ongeschikt voor kleine transacties, maat het is wel een interessant middel voor grote betalingen. Je betaalt namelijk vaste transactiekosten van 1,5 tot 2 euro. Dat is spotgoedkoop in vergelijking met andere internationale betalingen.”

‘Als het om het versluizen en witwassen van illegaal geld gaat, zijn er vast betere methodes dan bitcoins aan te kopen en te verhandelen, want dat laat sporen na’ Levi Haegebaert, bitcoinexpert

“Bij de bitcoin ben je ook zeker dat een transactie goed en snel wordt uitgevoerd, waar een transactie met gewone betaalmiddelen via Swift (het internationale betalingssysteem, nvdr) vanuit bepaalde landen minder betrouwbaar is en vooral meerdere dagen tot weken tijd in beslag neemt. Dat werkt met veel tussenpersonen en administratie. Bij een bitcointransactie krijg je na 10 minuten een bevestiging. Voor de grote bedragen duurt het een halfuur tot een uur. Een bitcointransactie is ook niet omkeerbaar.”

Kan het faciliteren van de bitcoin in een land fraude in de hand werken?

HAEGEBAERT. “Als het om het versluizen en witwassen van illegaal geld gaat, zijn er vast betere methodes dan bitcoins aan te kopen en te verhandelen, want dat laat sporen na. De kans is groot dat zo’n misbruik vroeg of laat aan het licht komt. Transacties zijn makkelijk te traceren en de blockchain houdt de volledige transactiegeschiedenis bij. In het verleden zijn zo al vaker fraudeurs tegen de lamp gelopen. Fraude komt daarom het meeste voor met andere, kleinere cryptovaluta en op minder grote en onbetrouwbare uitwisselingsplatformen.”

“Anderzijds zien we bij grote crypto-uitwisselingskantoren een sterke vorm van zelfregularisering om misbruik tegen te gaan en verdachte transacties te detecteren. Dat gebeurt in afwachting van Europese regels, waar nog aan wordt gewerkt. Grote cryptoplatformen zijn steeds meer toegewezen op de samenwerking met banken en die vereisen ook toezicht. Nederland heeft bijvoorbeeld al een goede stap gezet door een licentie te vereisen van cryptobedrijven. Zij moeten zich verplicht registreren bij de centrale bank.”

‘Ik kan me er wel in vinden dat ons land zo’n 0,5 tot 1 procent van zijn portfolio diversifieert in bitcoins’ Levi Haegebaert, bitcoinexpert

“In Liechtenstein is er nog onduidelijkheid over welke betalingen concreet via bitcoins mogen verlopen, want dat zal niet voor alle transacties zijn die te maken hebben met overheidsdiensten. We mogen dus verwachten dat het land veiligheidsmehanismen inbouwt en dat het met betrouwbare partners werkt.”

Gaan nog andere Europese landen Liechtenstein volgen?

HAEGEBAERT. “Dat betwijfel ik. Portugal leunt van alle Europese landen nog het meeste in die richting, omdat het ook transparant communiceert over zijn belastingtarieven op de winsten die burgers behalen op het verhandelen van cryptomunten. In dat land worden cryptovaluta op dezelfde manier bekeken als eender welke munt. Andere landen, waaronder België, bieden niet dezelfde duidelijkheid. En het staat ook niet hoog op de agenda.”

“In Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen, waar echt nood is aan vernieuwde betaalsystemen, wordt crypto veel vaker omarmd. In westerse landen zijn diensten zoals Bancontact en PayPal sterk ingeburgerd. Onze rekeningen worden niet geblokkeerd omdat we een bepaalde politieke oriëntatie hebben.”

Vindt u dat België zou moeten investeren in de bitcoin en de cryptomunt als betaalmiddel moet aanvaarden voor overheidsdiensten?

HAEGEBAERT. “Ik kan me er wel in vinden dat ons land zo’n 0,5 tot 1 procent van zijn portfolio diversifieert in bitcoin. Voor alle duidelijkheid: ik heb het ook hier weer alleen over de bitcoin en niet over de andere cryptovaluta. Ik geloof ook niet dat onze overheid de bitcoin actief moet promoten. Daarvoor zijn we nog te vroeg in de ontwikkeling van de bitcoin.”

