Er komt dan toch geen Legoland op de verlaten Caterpillar-terreinen in Gosselies bij Charleroi. Merlin Entertainments schrapte zijn plannen. Dat is geen verrassing voor Jack Schoepen, een zelfstandige consultant in de pretparkbusiness. “De Waalse regering is er ingelopen.”

Liefhebbers van Lego – jong en oud – hadden normaal gezien binnen vier jaar naar Charleroi kunnen afreizen om een gezellige dag te beleven in een blokjeswereld met attracties. Maar de verlaten fabriekssite van het Amerikaanse bedrijf Caterpillar in Gosselies zal nog een tijdje verlaten blijven. De potentiële investeerder, Merlin Entertainments, trekt zich terug. Dat is pijnlijk voor de Waalse regering, die 100 miljoen euro voor het project veil had. De regio loopt bijna 1.500 potentiële jobs mis. Alsof Henegouwen met blote voet op een Lego-blokje is gestapt.

De Waalse regering zag in Legoland een kans om de economie aan te zwengelen in de armlastige regio. Politici reageerden vorig jaar in augustus opgelucht in de pers, toen een niet-bindende intentieverkaring door Merlin Entertainments werd ondertekend. Maar veel analisten hadden toen al twijfels. Ze kregen gelijk, want Merlin trok zijn plannen in.

“Het park was bij voorbaat ten dode opgeschreven. Het was een ongezien grote investering voor een pretpark in ons land. 370 tot 400 miljoen euro en dat op een locatie waar een groot pretpark gewoon niet werkt.” Dat zegt Jack Schoepen, zoon van wijlen Bobbejaan. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van Bobbejaanland als chief operations en nu is hij een zelfstandige consultant in de pretparkbusiness. Hij broedt ook op Captain Jack, een belevingscentrum rond luchtvaart vlakbij de luchthaven van Antwerpen.

Wat is er precies mis met de locatie?

JACK SCHOEPEN. “In België is er geen plaats meer voor een groot pretpark, laat ik daar duidelijk over zijn. De concurrentie is te groot geworden, waardoor de enorme investering niet kan worden terugverdiend. Legoland zou meer kosten meer dan wat ooit in een Plopsa-park is geïnvesteerd. In die zin is het maar goed dat Wallonië geen 100 miljoen heeft besteed, want dat park had nooit zijn opgestelde doelen bereikt.

‘Vorig jaar had de Waalse regering louter een intentieverklaring op papier en dan zijn de politici oprecht verbaasd dat de gigant dit jaar zijn kar keert’ Jack Schoepen

“1,5 miljoen à 2 miljoen bezoekers per jaar, waar haalt Merlin Entertainments die cijfers? Zoveel mensen komen nu tenauwernood in het Legoland-park bij Günzburg in Beieren. Vergeet niet dat Legoland Charleroi zelfs zou concurreren met dat Duitse park.”

“Het Belgische park zou ook veel minder bezoekers uit de directe regio over de vloer krijgen, vergeleken met dat Duitse park. Enerzijds omdat mensen in Beieren bereid zijn meer geld uit te geven aan dit soort van recreatie. De economie draait nu eenmaal beter in die regio. Anderzijds zou Legoland in België in het vaarwater komen van Pairi Daiza, dat vlakbij ligt. Een dierentuin is natuurlijk een heel ander soort park, maar reken maar dat het een concurrent is.”

Studio 100 heeft toch plannen voor nieuwe parken?

SCHOEPEN. “Dat klopt, maar er is een belangrijk verschil tussen enerzijds de kleinere water- of indoorparken en anderzijds grote pretparken zoals in De Panne. Zo’n park als De Panne, daarvan komt er geen tweede in ons land. De markt is hier verzadigd; daarom investeert Studio 100 nu in parken in Polen en Tsjechië. Dat heeft de groep trouwens uitstekend gedaan met Majaland. Dat figuurtje slaat ook aan voorbij de Belgische en Nederlandse grenzen.”

‘Merlin wedt op meerdere paarden, terwijl Wallonië alles heeft ingezet op Legoland’ Jack Schoepen

Merlin Entertainments wil naar eigen zeggen meer investeren in de huidige parken en andere lopende projecten. Voorts houdt het de lippen stijf op elkaar.

SCHOEPEN. “Door dat stilzwijgen waait de zaak wel over voor zo’n gigant. Imagoverlies speelt geen belangrijke rol, want zo’n groot consortium werkt heel anders dan bijvoorbeeld familiebedrijven die een pretpark uitbaten. Alleen de cijfers tellen. Dat plan van Legoland Charleroi werd in 2020 in volle coronatijd gelanceerd. Ik ken hun interne keuken niet, maar u mag ervan uitgaan dat het project eigenlijk weinig concreet was. Zij wedden op meerdere paarden. Tegelijk met Charleroi liepen de projecten voor dure parken in China. Dat is een markt vol groeimogelijkheden waar het concept van Legoland absoluut kan werken.”

Zegt u dat de Waalse regering naïef is geweest?

SCHOEPEN. “Ze zijn er ingelopen, ja. Er zijn moeilijke economische tijden geweest, daar kunnen we niet omheen. De grondstofprijzen en loonkosten zijn sterk gestegen. Vorig jaar had de Waalse regering louter een intentieverklaring op papier en toch zijn de politici nu verbaasd dat de gigant dit jaar zijn kar keert. Merlin wedt op meerdere paarden, terwijl Wallonië alles heeft ingezet op Legoland.”

V.l.n.r. de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS), PS-voorzitter Paul Magnette, voormalig Merlin Entertainments-CEO John Jakobsen, Willy Borsus (MR) en staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). BELGA PHOTO HATIM KAGHAT

“Markant is ook dat de Waalse regering 100 miljoen euro wilde investeren: een cadeau dat maar weinig andere ondernemers is gegund. Merlin zou zo gemakkelijk vergunningen krijgen, terwijl dat normaal helemaal niet zo eenvoudig is. De Britse pretparkengigant kreeg zomaar al deze privileges. Wallonië was eigenlijk al van bij het begin goedgelovig. De verwachte bezoekcijfers waren onrealistisch, maar ik heb ook twijfels bij dat verhaal over de jobcreatie.”

Merlin sprak over 800 nieuwe personeelsleden en 640 indirecte jobs.

SCHOEPEN. “Dat klinkt mooi, zeker gezien de problemen die de regio kent, maar dat was niet realistisch. Neem nu Bobbejaanland, dat is kleiner dan Legoland – 30 hectare ten opzichte van 70 hectare – maar er werken nog geen 200 mensen in vaste loondienst. Efteling is ongeveer even groot als het terrein in Charleroi en heeft zo’n 2.500 vaste werknemers, maar dat park trekt wel 5 miljoen bezoekers per jaar. Waar wilde Legoland die 800 mensen voor inzetten? En blijven deze mensen ook in de winter werken? Dat is heel moeilijk voor een park in België.”

Zal 100 miljoen euro van Wallonië geen andere pretparkbouwers overtuigen? U hebt ook nog ambities in die business.

SCHOEPEN. “Ik zou hier nooit een buitenpretpark oprichten, want die markt is verzadigd. Andere pretparkinvesteerders zal het ook niet aantrekken. De Waalse regering kan dus maar beter een nieuw plan maken voor die site. Zelfs al mochten ze me de site bij Caterpillar gratis geven, dan nog zou ik er geen pretpark bouwen. Ik denk dat dat duidelijk is.”