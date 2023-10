Kwart van kleine kmo’s heeft werknemers die langer dan maand out zijn door ziekte

Negentig procent van de Belgische bedrijven zijn kmo’s tot twintig werknemers. Bij 27,8 procent van die kleine kmo’s waren in 2022 werknemers in dienst die minstens een maand afwezig waren door ziekte of een privéongeval. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van hr-bedrijf Securex.

Uit de analyse, die werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 bij 20.171 bedrijven uit de privésector, blijkt dat 16,8 procent van de bedrijven met maximaal vier werknemers minstens één werknemer telt die langer dan een maand afwezig is. Tijdens die periode missen zij dus minstens een kwart van hun normale bezetting.

Langer dan een jaar afwezig

Bij bedrijven met vijf tot negen werknemers of tien tot negentien werknemers hebben respectievelijk 56,1 procent en 77,6 procent minstens één medewerker die langer dan een maand afwezig is door ziekte of privé-ongeval.

Van de werknemers die meer dan een maand afwezig zijn door ziekte, gaat 42 procent niet binnen het jaar terug aan de slag gaat bij dezelfde werkgever, blijkt uit het onderzoek. Globaal gezien heeft één op de tien (9,7 procent) kmo’s tot twintig werknemers minstens één werknemer die langer dan een jaar afwezig is.

Bij werkgevers met minder dan vijf medewerkers heeft bijna één op de twintig (4,7 procent) een werknemer in dienst die langer dan een jaar afwezig is. Bij kmo’s met vijf tot negen werknemers loopt dat op tot 20,8 procent. En bij bedrijven met tien tot negentien werknemers stijgt dat percentage zelfs tot 35,4 procent.

Psychosociale problemen

“In deze cijfers zijn de afwezigheden wegens arbeidsongeval dan nog niet opgenomen”, zegt Heidi Verlinden, manager onderzoeksprojecten bij Securex. “Meer dan een derde van middellange en lange ziekteafwezigheden wordt veroorzaakt door psychosociale problemen zoals stress, burn-out of grensoverschrijdend gedrag. Een ander derde komt er door problemen met spieren en gewrichten zoals rug- en nekpijn.”